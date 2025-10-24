Омичка отдала мошенникам золото и деньги на 74 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Потерпевшей 73 года, она проживает в Кировском округе Омска, женщина обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Она пояснила, что неизвестный позвонил и представился сотрудником ФСБ, а затем заявил, что женщина якобы подозревается в финансировании армии Украины и измене Родине.

Мошенник, используя видеосвязь, показал удостоверение и кабинет с государственными символами, убедив пенсионерку в легитимности угроз. Под этим предлогом злоумышленник потребовал от нее «задекларировать» все денежные средства и драгоценности. Испуганная омичка сначала перевела 4,5 млн рублей на неизвестные счета.

Позднее женщина подготовила для передачи семь золотых слитков, 50 золотых монет и почти 10 тыс. евро, которые вручила курьеру. Общий ущерб превысил 74 млн рублей, из которых на драгоценные металлы и монеты приходится подавляющая часть.

В региональной полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется розыск всех участников преступной схемы.

Ранее московский 81-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, за неделю он передал им более 30 млн рублей.

Также в частной клинике Москвы аферисты обманули сотни пожилых граждан и присвоили себе десятки миллионов рублей.