Иран заявил о консультациях с Россией для недопущения новых атак Израиля
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость обсудить вопросы предотвращения новых атак Израиля на иранские объекты.
Арагчи особо отметил поддержку со стороны России во время атак Соединённых Штатов и Израиля в адрес иранских ядерных объектов.
Он заявил: «Я бы хотел здесь отдельно поблагодарить российские коллег, Российскую Федерацию, за то, что оказали поддержку во время атак со стороны США и Израиля против наших ядерных объектов. Нам нужно с вами провести тесные консультации по вопросам будущих подобных возможных событий», передает ТАСС.
Ранее Арагчи сообщил, что в ходе недавнего конфликта между Ираном и Израилем Москва предоставила значительную поддержку Тегерану, что привело к усилению двустороннего оборонного сотрудничества.
Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны.