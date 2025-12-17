  • Новость часаБелоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 14:11 • Новости дня

    Путин заявил о беспрерывной военной помощи Украине от НАТО

    Путин: Страны НАТО беспрерывно снабжают Украину военной помощью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабная военная поддержка со стороны НАТО поступает на Украину без остановки, сообщил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны.

    По его словам, речь идет о поставках вооружения, отправке советников, инструкторов и наемников, а также передаче разведывательной информации, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и успешно перемалывают как основные силы противника, так и его резервы. Он отдельно отметил уничтожение элитных подразделений, прошедших подготовку в западных военных центрах и оснащенных современной зарубежной техникой.

    Президент также заявил, что за спиной киевского режима находится экономический и военный потенциал государств-членов НАТО, которые, как крупнейший в мире военно-политический блок, оказывают значительную поддержку Украине.

    На этой неделе Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи. Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

    Сообщалось, что Британия за год выделила Украине 800 млн долларов на системы ПВО.

    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    17 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым

    Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий

    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крым воссоединился с Россией без боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.

    Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.

    «Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.

    Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».

    Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.

    Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    17 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом

    Fitch: Рейтинг Euroclear Bank может снизиться из-за риска изъятия активов России

    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах киевского режима.

    Депозитарий Euroclear включен в список компаний с негативным прогнозом рейтинга, передает РИА «Новости».

    Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне «AA» и отметило их планируемой передачей активов ЦБ России для кредита Украине.

    Предупреждение RWN отражает оценку увеличившихся рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank на фоне планов Еврокомиссии о передаче замороженных российских активов Киеву.

    «Существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате», – говорится в сообщении.

    Также агентство предупредило об увеличении рисков судебных разбирательств, если правовая защита не будет предусмотрена в структуре выделяемого кредита.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предлагала странам ЕС расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    17 декабря 2025, 10:46 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    ВС России уничтожили украинскую ДРГ у границы Белгородской области
    @ Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица на территории Харьковской области, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Диверсанты двигались в сторону села Муром в Шебекинском районе Белгородской области, находясь примерно в шести километрах от границы. Российский оператор беспилотника заметил передвижение ДРГ, после чего российские военные уничтожили группу.

    Ранее российские военные нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Сообщалось, что передовой наводчик группировки «Север» обнаружил украинскую ДРГ из шести человек. По полученным координатам был нанесен авиаудар с применением двух самолетов Су-34.

    Ранее российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. В ходе операции был ликвидирован офицер ВСУ.

    17 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Драка произошла между жителями Днепропетровска и сотрудниками военкомата

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая драка между гражданскими лицами и сотрудниками военкомата произошла в Днепропетровске на Украине, пишут украинские СМИ.

    Инцидент начался с того, что трое представителей военкомата повалили мужчину на землю. За него вступились прохожие, среди которых оказались женщина и подростки. Сотрудники военкомата начали распылять слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе жители разбили автобус с сотрудниками военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан. В Хмельницкой области Украины также произошла массовая драка между местными жителями и военкомами.

    17 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    Германия из-за санкций потеряла 73,5% экспорта в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт германских товаров и услуг на российский рынок за девять месяцев текущего года сократился до 5,2 млрд евро, что составляет минус 73,5% по сравнению с 2021 годом.

    Германия столкнулась с серьезным спадом экспорта в Россию после введения санкций. По данным Евростата, страна потеряла более 70% поставок на российский рынок. За январь-сентябрь 2021 года объем экспорта составлял 19,6 млрд евро, а за аналогичный период нынешнего года – только 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Это означает, что ФРГ потеряла 73,5% своего экспорта на российском направлении. Если ранее Германия ежемесячно получала 2,3 млрд евро за свои товары и услуги на российском рынке, то сейчас этот показатель сократился до 584 млн евро.

    В пятницу глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    В начале декабря в МИД РФ сообщили, что страны Европы за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Еврокомиссия запланировала выработать новые санкции против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и действия «теневого флота».

    17 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Герасимовку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны около Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области, Терноватово, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три американские бронемашины HMMWV и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии возле Писаревки, Варачино и Шостки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старым Салтовым, Революционным, Великим Бурлуком, Избицком, Волчанскими Хуторами и Варваровкой в Харьковской области.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Благодатовки, Подолов, Ковшаровки, Новосергеевки, Купянска-Узлового, Моначиновки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, три американские бронемашины HMMWV, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 и 155-мм гаубица М114, станция РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Резниковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Осуществляется зачистка Родинского, Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, полка беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Торецкого, Белицкого и Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, две бронемашины HMMWV и четыре орудия полевой артиллерии.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области. За день до этого они освободили Песчаное в Днепропетровской области, а ранее освободили Варваровку в Запорожской области.

    17 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам

    Орбан: Венгрия не обязана продолжать сотрудничество с ЕС по российским активам

    Венгрия отказалась от «лояльного сотрудничества» с ЕС по российским активам
    @ dts Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия отказывается от дальнейшего соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу о замороженных на Западе российских активах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в своем заявлении подчеркнул, что его страна выполняла обязательства по этому принципу, однако Евросоюз в ответ «лишил Венгрию ее прав», передает ТАСС.

    «Я считаю, что с этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», – заявил Орбан

    По мнению премьера, лидеры Евросоюза нарушили законодательство, предложив решать вопрос по российским активам не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. Такая же схема использовалась, когда рассматривался отказ ЕС от российских энергоносителей, что также лишило Венгрию и другие страны права вето.

    Орбан подчеркнул, что такие действия противоречат главным принципам обсуждения санкций. Он назвал это опасным прецедентом и добавил, что подобное обращение способно породить недоверие и среди других членов сообщества, если их интересы будут проигнорированы аналогичным образом.

    Орбан сделал это заявление накануне саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза будет выступать против направления российских активов на военные нужды Украины. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода. Теперь ЕС не придется учитывать мнение Венгрии и Словакии, которые открыто выступают против финансовой и военной поддержки Украины.

    17 декабря 2025, 00:50 • Новости дня
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    Кличко сообщил о взрывах в Киеве
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинской столице звучат взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    «Взрывы в столице», – приводит слова Кличко РИА «Новости».

    В Киеве и Киевской области Украины, а также в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольных ВСУ городах Запорожье и Херсоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне уже сообщалось о взрывах в контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

    17 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    Лукашенко объяснил причины конфликта на Украине

    Лукашенко: Власти Украины пытались заткнуть рот русскоязычному населению

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине вызван притеснением русскоязычного населения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украине и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами… Они решили заткнуть рот русскоязычному населению», – сказал Лукашенко.

    Кроме того, он напомнил, что в Одессе противники русскоязычного населения «сожгли людей, которых считали своими врагами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Он также заявил что Украина сама «отдала» Крым России в 2014 году, поскольку не стала бороться за полуостров: «Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?».

    Лукашенко посоветовал Киеву не будить «спящего медведя»: «Если ты живешь рядом с этим «спящим медведем», ну, не буди его, найди нормальные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «хочет мира», но взгляд Москвы и Киева на то, чем должен закончиться конфликт, «разные». По его мнению, «Зеленский не хочет идти на сделку».

    17 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    Польша запланировала эксгумацию жертв Волынской резни на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти планируют в 2026 году эксгумации останков жертв Волынской резни в четырех-пяти локациях на Украине, сообщил председатель комитета по иностранным делам Сейма Польши и глава совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль.

    Коваль сообщил, что состоялись шесть туров переговоров. В 2025 году прошли «эксгумации и поиски в двух местах». «На будущий год запланированы минимум четыре-пять мест», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Коваль уточнил, что Институт национальной памяти Польши и Поморский медицинский институт также подали более десяти дополнительных заявок на эксгумацию останков на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (организации запрещены в России) остается одним из главных споров в отношениях между Польшей и Украиной. УПА* сыграла ключевую роль в Волынской резне 1943-1944 годов, когда были убиты десятки тыс. поляков. Это событие времен Второй мировой войны в Польше классифицируется как геноцид. В 1950 году Верховный суд Польши признал УПА* преступной организацией.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    17 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    После атаки БПЛА в Краснодарском крае госпитализированы двое мирных жителей
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов БПЛА в Славянском районе госпитализированы двое мирных жителей, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

    «В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотников нашли в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, где у нескольких домов повреждены крыши, выбиты окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

    В Красноармейском районе по девяти адресам также обнаружили фрагменты БПЛА, однако пострадавших нет. Обломки нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В результате в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозяйственные постройки, навес, гараж и здание склада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения для аэропорта Краснодара.

  • О газете
