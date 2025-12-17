Путин заявил о беспрерывной военной помощи Украине от НАТО

Путин: Страны НАТО беспрерывно снабжают Украину военной помощью

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, речь идет о поставках вооружения, отправке советников, инструкторов и наемников, а также передаче разведывательной информации, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и успешно перемалывают как основные силы противника, так и его резервы. Он отдельно отметил уничтожение элитных подразделений, прошедших подготовку в западных военных центрах и оснащенных современной зарубежной техникой.

Президент также заявил, что за спиной киевского режима находится экономический и военный потенциал государств-членов НАТО, которые, как крупнейший в мире военно-политический блок, оказывают значительную поддержку Украине.

На этой неделе Испания предоставила Украине 2 млрд евро помощи. Ранее премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов.

Сообщалось, что Британия за год выделила Украине 800 млн долларов на системы ПВО.