Премьер Чехии сообщил о передаче Украине 1,8 млн снарядов
Чешское правительство завершило ранее анонсированную поставку одного миллиона восьмисот тысяч артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.
Украина в рамках чешской инициативы получила 1,8 млн артиллерийских снарядов, передает ТАСС.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала уточнил, что цель по отправке обещанных боеприпасов была достигнута в 2025 году.
В январе 2024 года Чехия предложила странам Запада профинансировать закупку снарядов для Киева у третьих стран. Как сообщили чешские СМИ, идею поддержало около двадцати государств, которые приняли участие в этой инициативе.
Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные поставки вооружений способствуют продолжению конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чешское правительство рассматривает возможность сокращения военной помощи Украине.
В Праге со здания палаты депутатов парламента сняли флаг Украины по распоряжению нового спикера.
Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек не исключил, что Чехия может завершить свою инициативу по поставке артиллерийских снарядов для Украины.