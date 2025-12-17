X Corp. подала иск против попытки присвоить товарные знаки Twitter

X Corp. подала иск после попытки Operation Bluebird аннулировать права на Twitter

Tекст: Мария Иванова

Компания X Corp., принадлежащая Илону Маску, подала иск к стартапу Operation Bluebird, обвинив его в попытке незаконно завладеть товарными знаками Twitter, передает ТАСС со ссылкой на портал The Verge.

Стартап ранее обратился в ведомство по патентам и товарным знакам США с требованием аннулировать права X Corp. на бренды Twitter и Tweet, заявив, что корпорация отказалась от использования этих названий.

В иске, который подан в суд штата Делавэр, утверждается: «Twitter никогда не уходил и по-прежнему находится в исключительной собственности X Corp.». Корпорация Маска также подчеркнула, что торговые марки Twitter, Tweet и логотип с изображением синей птицы были приобретены по многомиллиардной сделке и остаются исключительно их собственностью.

X Corp. просит суд запретить Operation Bluebird использовать обозначения, связанные с Twitter, и отклонить заявку стартапа на регистрацию соответствующего товарного знака. Кроме того, компания претендует на компенсацию ущерба, связанного с нарушением прав на интеллектуальную собственность. В документах корпорации говорится, что иск подан для защиты «юридически действительной, действующей и неоспоримой интеллектуальной собственности».

Илон Маск купил Twitter в 2022 году за 44 млрд долларов и после этого сменил название соцсети на X. В 2023 году логотип с синей птицей был заменен на белую букву X с черным контуром, а прежний символ впоследствии был продан на аукционе за почти 35 тыс. долларов в марте 2025 года.

Напомним, месяц назад сообщалось, что компания X Corp. подаст иск против Media Matters for America. Владелец соцсети Илон Маск сообщил, что обвиняет оппонентов X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в недобросовестной деятельности.