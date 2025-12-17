В России созданы стандарты для внедрения промышленных роботов

В России создали стандарты унификации промышленных роботов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первые стандарты безопасности роботов на промышленных предприятиях в России были разработаны компанией «Яндекс роботикс» при поддержке Минпромторга. В министерстве пояснили: «Данные стандарты соответствуют единой информационной модели – общему набору правил и терминов для программного взаимодействия между роботами и управления их управлением (RMS, система управления роботами). Это позволяет унифицировать «язык общения» роботов и систем управления, сообщает Минпромторг.

Документы учитывают российскую спецификацию рынка робототехники и мнения отраслевых экспертов. Благодаря новым производителям и интеграторам, предприятия могут быстрее разрабатывать совместимые решения, что позволяет предприятиям быстро внедрять новые технологии и снижать затраты на автоматизацию. Стандарты также должны содействовать появлению смешанных парков роботов – когда на одном производстве работают устройства разных компаний.

Директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень отметил, что успешная работа способствует выполнению целей нацпроекта «Средства производства и автоматизации». По его словам, по счету унификации требований Россия рассчитывает войти в число 25 мировых лидеров по плотности роботизации к 2030 году, когда на 10 тыс. сотрудников предприятий будет приходиться 145 промышленных роботов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Амурский газохимический комплекс уже внедрил первых в России роботов-погрузчиков. Роботы определяют местоположение груза и меняют маршрут при обнаружении помех.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о начале серийного производства промышленных роботов на Урале. Детали и планы роботизации предприятий в Воронежской области обсуждали в НЦ «Россия».