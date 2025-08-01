Амурский ГХК внедрил первых в России роботов-погрузчиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внедрение автоматизированной техники началось на Амурском газохимическом комплексе, передает РИА «Новости». Двадцать пять беспилотных погрузчиков прошли проверку на заводе-изготовителе и уже поставлены на предприятие. Новые машины способны видеть объекты на расстоянии до 10 метров при помощи лазерных детекторов и могут управляться дистанционно из единого центра.

Роботы самостоятельно определяют расположение груза и траекторию движения, при необходимости меняют маршрут и замедляют ход при обнаружении препятствий. При выходе предприятия на полную мощность техника будет ежедневно отгружать до 5,6 тысячи паллет продукции.

В комплексе также будут использоваться умные системы осмотра, приемки и погрузки контейнеров, а также беспилотные краны. Эти цифровые решения объединят в единую информационную экосистему, что, по словам директора по логистике АГХК Ивана Золотухина, повысит эффективность логистики на треть.

В настоящее время продолжается монтаж оборудования, сборка козловых кранов и завершается строительство железнодорожной инфраструктуры. Комплекс включает 17 объектов, зону фасовки и упаковки, а также контейнерный терминал и производство пленки и полимерных поддонов.

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