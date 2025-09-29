В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Мишустин рассказал о разработке в России лекарств от рака крови и опухолей
В течение года в России появилось множество инновационных производств, рассказал на пленарной сессии выставки «Иннопром» в Минске председатель российского правительства Михаил Мишустин, упомянув об успехах фармпромышленности.
«Есть неплохие результаты и в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии. <...> На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства: для лечения рака крови, а также против опухолей. Это лишь несколько примеров», – приводит слова Мишустина ТАСС.
Глава российского правительства также рассказал о крупнейшей в мире линии по производству ДСП-плит в Калужской области, предприятии по производству силикагелей в Нижегородской области, о серийном производстве промышленных роботов для операций с тяжелыми грузами на Урале, заводе электроники в Ростовской области и другом.
Напомним, 29 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уникальные фигуры динозавров и драконов, произведенные в Кировской области, вызвали интерес на международной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.