Мишустин рассказал о разработке в России лекарств от рака крови и опухолей

Tекст: Ирма Каплан

«Есть неплохие результаты и в фармацевтической промышленности. Российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии. <...> На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства: для лечения рака крови, а также против опухолей. Это лишь несколько примеров», – приводит слова Мишустина ТАСС.

Глава российского правительства также рассказал о крупнейшей в мире линии по производству ДСП-плит в Калужской области, предприятии по производству силикагелей в Нижегородской области, о серийном производстве промышленных роботов для операций с тяжелыми грузами на Урале, заводе электроники в Ростовской области и другом.

Напомним, 29 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уникальные фигуры динозавров и драконов, произведенные в Кировской области, вызвали интерес на международной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.