    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    29 сентября 2025, 13:55 • Новости дня

    Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

    Премьер-министр России Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом, передает ТАСС.

    Самолет главы правительства приземлился в аэропорту Минска, его доставил специальный летный отряд «Россия».

    В первый день визита Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в формате узкого и расширенного состава. Мероприятие проводится в Национальной библиотеке Белоруссии, где по итогам встречи планируется подписать пакет документов, включая стратегии научно-технологического развития, цифровизации транспортных коридоров, меры по борьбе с саранчой и пятилетний план развития мирного атома.

    Далее Мишустин посетит выставку «Иннопром», впервые проходящую в Минске в центре «Белэкспо». Там будут представлены российские экспоненты, в том числе стенды Ростеха и Минпромторга. Особое внимание ожидается к экспозиции белорусского производителя «БелАЗ» – компания славится крупнейшими в мире карьерными самосвалами.

    Премьер-министр России вместе с коллегами по СНГ примет участие в пленарной сессии «Иннопрома» под девизом «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

    На следующий день визит Мишустина будет посвящен вопросам евразийской интеграции – премьер собирается принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который также пройдет в Минске.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле длилась более пяти часов.

    28 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах при помощи каруселей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Молдавии Майя Санду заявила о применении схемы «карусели» на парламентских выборах, когда избиратели выносили чистые бюллетени для последующего вброса уже заполненных.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о случаях фальсификаций на парламентских выборах, которые были организованы с помощью так называемых каруселей, передает ТАСС. В специальном обращении к гражданам, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ), Санду рассказала о выявленных нарушениях.

    «Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», – заявила президент. По ее словам, власти принимают меры для предотвращения подобных нарушений и призывают граждан проявлять бдительность.

    Санду подчеркнула, что обеспечение прозрачности и честности выборов является приоритетом для ее администрации. Она также сообщила, что все факты нарушений будут тщательно расследованы компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    Комментарии (5)
    28 сентября 2025, 23:30 • Новости дня
    Оппозиционные Санду силы набрали более 51% голосов после подсчета 50% протоколов

    Оппозиционеры в Молдавии набрали более 51% после подсчета 50% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционные партии Молдавии после подсчета 50% протоколов набрали 51,02%, что позволяет им опередить правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 42,40%, следует из данных ЦИК.

    Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии свидетельствуют о том, что оппозиционные партии в совокупности набрали 51,02% голосов, приводит РИА «Новости» данные ЦИК республики.

    Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 42,40% голосов. Патриотический блок оппозиции лидирует среди несистемных сил с 29,85%.

    По информации комиссии, блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» – 6,86%, партия «Наша партия» – 6,39%.

    Напомним, для прохождения в парламент партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 11:03 • Видео
    Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

    Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Патриотический блок заявил о победе оппозиции на выборах в парламент Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры патриотического блока, среди которых экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, а также сторонники оппозиции после окончания парламентских выборов вышли к зданию ЦИК в Кишиневе с требованиями честного подсчета голосов.

    Как заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, оппозиция выиграла выборы.

    «Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентского большинства, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», – приводит ТАСС слова Додона.

    Он добавил, что выступления сторонников перед ЦИК – это способ дать понять, что «махинаций с голосами» допущено не будет. По его словам, сторонники и представители блока выступят еще и в понедельник в полдень на массовой акции перед ЦИК.

    Додон уточнил, что свои голоса оппозиционный блок будет защищать. Он добавил, что, по состоянию на 23.00, «партия власти уступила оппозиции», отмечает РИА «Новости».

    Согласно счетчику на сайте ЦИК Молдавии, после подсчетов 80% протоколов, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали 49,05%, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) с 44,55% голосов.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент страны. Для прохождения партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 50% протоколов набрали более 51% голосов.

    Комментарии (12)
    28 сентября 2025, 18:42 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    Вэнс сообщил о планах обсудить передачу ракет Tomahawk Киеву
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация главы США рассматривает вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk на Украину, окончательное решение остается за президентом США.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает потенциальную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости». Вэнс отметил, что решение по этому вопросу будет принимать лично президент США.

    «Это вопрос, по которому окончательное решение примет президент… мы прямо сейчас ведем обсуждения по этой теме», – заявил Вэнс в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности передачи ракет Киеву. Он также добавил, что данный вопрос находится на этапе активных дискуссий, однако пока не принято окончательного решения.

    По словам Вэнса, рассматриваются различные сценарии, однако администрация Трампа пока не озвучила детали обсуждаемых условий поставки вооружения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.


    Комментарии (33)
    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Комментарии (27)
    29 сентября 2025, 10:07 • Новости дня
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, однако сохранила большинство в парламенте Молдавии, получив 53 места из 101 после выборов.

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) потеряла десять мест в парламенте по итогам прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    После обработки 99,03% бюллетеней Центральная избирательная комиссия сообщила, что партия набрала 49,85% голосов, что позволяет получить 53 депутатских мандата вместо прежних 63.

    На втором месте оказался «Патриотический блок», который получил поддержку 24,36% избирателей и 27 мест в парламенте. Избирательный блок «Альтернатива» набрал 8,02% голосов, что соответствует девяти мандатам, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» с примерно равной поддержкой – 6,24% и 5,65% соответственно – получают по шесть мест каждая.

    Таким образом, оппозиция получает 48 мест в парламенте. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.

    Отметим, что на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция в сумме набрала 49,54% голосов, а партия власти только 44,13%. Оппозиционный «Патриотический блок» в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный «Патриотический блок» набрал более 82% голосов.

    Центризбирком отметил, что явка превысила необходимый порог, голосование признано состоявшимся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Комментарии (8)
    28 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    Радиостанция Судного дня передала два сообщения за воскресенье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», дважды вышла в эфир с новыми сообщениями, последнее прозвучало ближе к вечеру.

    Радиостанция УВБ-76, называемая «радиостанцией Судного дня», дважды за воскресенье передала новые сообщения, пишет РИА «Новости». В 15.41 по московскому времени в эфир было передано сообщение с кодовым словом «Капосорт».

    Позже, в 16.58, радиостанция вновь вышла в эфир и произнесла слово «Бирючий», о чем сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее трансляции.

    УВБ-76 – это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая большую часть времени транслирует жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76 утром 12 сентября передала четыре новых закодированных сообщения с различными позывными и числовыми кодами. «Радиостанция Судного дня» ранее передала сообщение на фоне падения беспилотника в Польше.

    Комментарии (15)
    29 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов

    ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных партий на выборах внутри страны

    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    После обработки 100% протоколов внутри страны оппозиционные партии Молдавии одерживают победу с 49,54% голосов, у правящей партии президента страны Майи Санду – 44,13%, следует из данных ЦИК.

    «Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок – 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, партия «Демократия дома» – 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54%», – приводит данные ЦИК Молдавии ТАСС после подсчета голосов внутри страны.

    С учетом зарубежных участков, где обработано 99,03% протоколов, у правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) 49,85%. У Патриотического блока – 24,36%, у «Альтернативы» – 8,02%, у «Нашей партии» – 6,24%, у «Демократии дома» – 5,65%. Всего оппозиция набрала 44,27%.

    В Патриотический блок Молдавии входят Партия социалистов Республики Молдова с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

     Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать. 

    Комментарии (9)
    29 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии

    Додон: Партия Санду утратила прежние позиции среди диаспоры

    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    «PAS делала ставку на поддержку диаспоры, однако даже там утратила прежнее доверие», – заявил Додон в Telegram-канале.

    Он пообещал в течение ночи и понедельника внимательно проанализировать  данные из диаспоры.

    «Имеются обоснованные подозрения и сигналы о возможном политическом вмешательстве властей в процесс голосования и подсчета голосов. Нарушения уже зафиксированы. Также нам известно о злоупотреблениях в отношении избирателей, неудобных для власти. Все факты будут систематизированы, и завтра будет принято решение по поводу дальнейших действий», – добавил Додон.

    Он уточнил, что в полдень перед зданием парламента состоится мирная акция протеста в защиту народного выбора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Оппозиционные силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов. После подсчета 99,85% протоколов оппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов.

    Комментарии (6)
    28 сентября 2025, 16:39 • Новости дня
    Маск оценил слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

    Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

    Маск оценил слова Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов
    @ Francis Chung/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Реакция Илона Маска последовала после заявления Павла Дурова о поступившей просьбе Франции заблокировать ряд Telegram-каналов из Молдавии.

    Илон Маск кратко прокомментировал публикацию Павла Дурова в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Под постом Дурова, где тот рассказал о просьбе цензурировать список якобы «проблемных» каналов из Молдавии, предприниматель написал: «Вау».

    В настоящее время Telegram продолжает работать в Молдавии без ограничений. Власти страны пока официально не комментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел Дуров заявил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии. Дуров также подчеркнул, что мессенджер пока не поддается давлению и не намерен вводить подобную цензуру.

    Мария Захарова прокомментировала действия Парижа по цензурированию Telegram.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2025, 06:37 • Новости дня
    Baijiahao отметила «жесткий ответ» России на притязания Японии на Курилы

    Baijiahao отметила «жесткий ответ» Москвы на притязания Японии на Курилы

    Tекст: Ирма Каплан

    Обозреватели китайской платформы Baijiahao отметили, что Россия давно отвергла передачу Курил, а если Токио будет настаивать, ответ будет жестким, поэтому сообщения о размещении Японией американских ракетных комплексов Typhoon стали для Москвы спусковым крючком.

    «Токио лишился дара речи, когда российские и китайские подлодки начали кружить вокруг Японии», – приводит портал АБН24 выдержку из материала с китайской платформы.

    В статье говорится, что подлодки России и Китая провели совместное патрулирование, когда прошли через Восточно-Китайское и Японское моря.

    В маневрах задействовали российскую подлодку класса «Варшавянка» и китайскую  Type 039А, которые известны бесшумностью и незаметностью. Подлодки почти полностью обогнули архипелаг японских островов и повергли Токио в ужас, который «лишился дара речи».

    «Противолодочные возможности Японии были поставлены под сомнение, поскольку японским военным не удалось оперативно отследить передвижения китайских и российских подводных лодок», – пишут китайские авторы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что правительство Японии строго придерживается курса по решению вопроса принадлежности четырех островов и заключению мирного договора. Москва предупредила о возможных рисках из-за ужесточения антироссийской риторики Токио.

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион».

    Комментарии (3)
    28 сентября 2025, 15:47 • Новости дня
    В Москве пенсионер раскусил мошенников, пытавшихся выманить 1,4 млн рублей

    Tекст: Евгения Караваева

    Бутырская межрайонная прокуратура обвинила двух мужчин, которые пытались получить крупную сумму денег от пожилого москвича по указанию мошенников.

    Двое жителей Ульяновской области обвиняются в покушении на мошенничество, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    По данным следствия, обвиняемые нашли объявление о «работе» в интернете и прибыли в Москву для получения денег по указанию телефонных мошенников. Соучастники представлялись сотрудниками ФСБ и убеждали пенсионера выплатить несуществующий долг под угрозой уголовного преследования.

    Потерпевший выявил признаки обмана и обратился в полицию. При попытке передачи более 1,4 млн рублей злоумышленники были задержаны после того, как назвали кодовое слово. В мессенджерах обвиняемым направлялись подробные инструкции, описание потерпевшего и требования к внешнему виду.

    По версии следствия, после получения денег фигуранты должны были перевести их на криптовалютный кошелек сообщников для сокрытия следов. Обвиняемые признали вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты установили, что 77% мошенников терпят неудачу при попытках обмана.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии

    Политологи: Власти Молдавии готовы аннулировать итоги выборов в Молдавии

    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Майи Санду сделала все возможное для потенциального аннулирования итогов парламентских выборов в Молдавии. Правительство искусственно занижает число голосующих, а также активно продвигает тему «российского вмешательства» в электоральный процесс, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Крохин и Павел Данилин. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.

    «Вероятность «румынского сценария» на парламентских выборах в Молдавии, то есть аннулирования результатов под предлогом «внешнего вмешательства» – крайне велика. Администрация Майи Санду искусственно ограничивает количество голосующих. Перекрыты несколько логистических коридоров, связывающих Молдавию и Приднестровье. Соответственно, часть граждан просто не может добраться до избирательных участков», – считает политолог Павел Данилин.

    «Кроме того, в Россию, где проживает около 300 тыс. молдаван, было отправлено лишь десять тысяч бюллетеней. Для сравнения: в Европу, при том же количестве выходцев из этой республики, поступило 400 тыс. бланков для голосования. Санду демонстрирует поразительное пренебрежение по отношению к собственным же гражданам», – продолжает эксперт.

    «В то же время европейцы призывали Павла Дурова ограничить публикации, содержащие якобы «пророссийскую пропаганду». Молдаванам пытаются навязать позицию действующей администрации как единственно верную. Все остальные точки зрения заранее заклеймены. Параллельно с этим людей запугивают: мол, если они сделают «неправильный» выбор, тогда государство погрузится в пучину конфликтов», – отмечает он.

    «Тем не менее все эти трюки не способствуют росту популярности партии Санду. В настоящий момент ее поддерживают лишь 30% населения республики. Таким образом, если власти пойдут на откровенную фальсификацию выборов, то в стране наверняка начнутся протесты», – полагает Данилин.

    С возможностью реализации «румынского сценария согласен и политолог Олег Крохин. «Напомню, что Бухарест в 2024 году через конституционный суд отменил итоги первого тура голосования за президента, где лидировал правый кандидат Кэлин Джорджеску, обвинив Россию в «дезинформации» через TikTok и Telegram», – сказал он.

    «Президент Молдавии Майя Санду аналогично допускает аннулирование итогов парламентских выборов. Конечное решение будет за судом, который, впрочем, также подконтролен ее партии «Действие и справедливость» (ПАС). Стоит отметить, что ни один социологический опрос не дает ей большинства, и заявления главы государства о готовности к коалиции с проевропейскими силами подтверждают ее неверие в победу», – отмечает он.

    «Параллели с Румынией очевидны: в обоих случаях власть использует обвинения в «иностранном вмешательстве» для оправдания манипуляций. При этом в Молдавии ПАС способна оказать давление на суд, чтобы аннулировать неприятные результаты», – добавляет эксперт.

    «Особенно показательна цензура в Telegram: год назад французы просили Павла Дурова заблокировать консервативные каналы в Румынии перед выборами, а сейчас он раскрыл аналогичный запрос по Молдавии. Это прямое свидетельство грубого вмешательства Евросоюза в дела республики», – уточняет собеседник.

    Эксперт также отмечает, что в течение дня выборов Санду по меньшей мере три раза заявляла об обнаружении фальсификаций. «Настолько частые обращения говорят о готовности Кишинева аннулировать итоги выборов. Однако подобный шаг может спровоцировать протесты и усилить пророссийские настроения», – добавляет он.

    «Это также свидетельствует об огромном расколе между Санду и гражданами Молдавии. Ее действия и риторика показывают нежелание отдавать власть, даже если результаты выборов отразят волю большинства, что грозит еще большим кризисом доверия и дестабилизацией», – заключил Крохин.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену итогов парламентских выборов. По ее словам, в ходе голосования были обнаружены признаки вмешательства, а также попытки дестабилизации внутриполитической обстановки. Она также заявила о готовности обнародовать соответствующие доказательства.

    Санду добавила, что расследование по некоторым фактам коррупции в рамках организации выборов уже начато. При этом власти страны намерены действовать «строго в рамках закона». Об опасности аннулирования итогов голосования предупреждает и экс-президент Молдавии Игорь Додон. На этом фоне он призвал граждан собраться на акцию протеста у здания парламента.

    Он также обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов. Кроме того, Додон напомнил об исключении партии «Сердце Молдовы» из выборов накануне голосования.

    Между тем владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарии (7)
