Премьер-министр России Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом, передает ТАСС.

Самолет главы правительства приземлился в аэропорту Минска, его доставил специальный летный отряд «Россия».

В первый день визита Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в формате узкого и расширенного состава. Мероприятие проводится в Национальной библиотеке Белоруссии, где по итогам встречи планируется подписать пакет документов, включая стратегии научно-технологического развития, цифровизации транспортных коридоров, меры по борьбе с саранчой и пятилетний план развития мирного атома.

Далее Мишустин посетит выставку «Иннопром», впервые проходящую в Минске в центре «Белэкспо». Там будут представлены российские экспоненты, в том числе стенды Ростеха и Минпромторга. Особое внимание ожидается к экспозиции белорусского производителя «БелАЗ» – компания славится крупнейшими в мире карьерными самосвалами.

Премьер-министр России вместе с коллегами по СНГ примет участие в пленарной сессии «Иннопрома» под девизом «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

На следующий день визит Мишустина будет посвящен вопросам евразийской интеграции – премьер собирается принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который также пройдет в Минске.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле длилась более пяти часов.