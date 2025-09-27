Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.