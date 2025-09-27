  • Новость часаРоссийские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 12:16 • Новости дня

    Лукашенко раскрыл детали прошедших переговоров с Путиным в Кремле

    Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в нынешней непростой ситуации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (12)
    26 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

    В ведомстве уточнили, что обнаруженные цели были поражены силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет».

    «Выявленные вражеские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующими боеприпасами «Ланцет», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    В среду российские военные уничтожили беспилотный катер ВСУ у побережья Крыма.

    В тот же день власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Комментарии (3)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Полномочия судьи Верховного суда Момотова досрочно прекращены

    ВККС досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда Момотова

    Полномочия судьи Верховного суда Момотова досрочно прекращены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России.

    Решение принято в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова, передает ТАСС.

    В объяснении указано, что отставка оформлена на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей» – за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

    Ранее Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

    Комментарии (14)
    26 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России продлил ограничения на переводы средств за границу еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба регулятора.

    Ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно, передает ТАСС.

    «Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», – сообщили в ЦБ.

    В сентябре прошлого года Банк России уже продлял ограничения на переводы за рубеж.

    Комментарии (7)
    27 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было

    Председатель Госдумы Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было

    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    @ IMAGO/Michael Kremer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что на обсуждении распада СССР президент РФ Владимир Путин назвал это событие «величайшей катастрофой XX века», в то время как Меркель называла его «счастьем всей ее жизни», передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что подобная оценка демонстрирует негативное отношение Меркель к России. По его словам, западные лидеры считают логичным восстановление СССР единства Германии в 1990 году, не взяв ничего взамен. При этом Володин отметил, что Россия долгие годы поставляла Германии дешевые энергоресурсы, которые стали основой экономического развития страны.

    Председатель Госдумы напомнил, что Россия ушла из Европы, не оставив там военных баз, в отличие от США, однако, по его мнению, это не оценили должным образом. «Как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», – заявил Володин.

    Он сделал вывод, что России следует принимать решения исключительно в интересах страны и ее граждан. В заключение Володин отметил, что президент Владимир Путин действует именно так, и если бы он был у власти в то время, Меркель не испытала бы «счастья всей ее жизни».

    Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие политические процессы стоят за этими обвинениями Мерца в адрес России.

    Комментарии (9)
    26 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы

    Военный эксперт Рожин: Утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья

    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и сыпать угрозами, стараясь убедить европейских спонсоров в своей успешности на военном поприще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал высказывания Зеленского о необходимости российским чиновникам знать местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

    «Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», – отметил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что подобная риторика украинского лидера выглядит безответственно.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности страны одной из главных задач для властей, обращаясь к вновь избранным главам регионов по видеосвязи.

    Он подчеркнул, что от усилий регионов во многом зависит поддержка оборонно-промышленного комплекса. «Наша общая ключевая задача – укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей – это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что россияне осознают важность текущего исторического периода и оказывают поддержку властям.

    Напомним, Путин в пятницу провел видеовстречу с избранными главами регионов. Он призвал глав регионов активно привлекать в органы власти ветеранов СВО и подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.

    Комментарии (15)
    26 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России объявило о включении в реестр иноагентов медиаменеджера, экс-владельца газет «Ведомости» и The Moscow Times Демьяна Кудрявцева.

    Также в реестр иноагентов внесен адвокат Дмитрий Захватов, ранее участвовавший в судебных делах оппозиционных деятелей, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что уже в 2026 году ЕС сможет начать перечислять Киеву первый транш средств по этой схеме, передает ТАСС.

    Ранее европейское издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов на сумму 140 млрд евро.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (5)
    26 сентября 2025, 18:20 • Новости дня
    Лукашенко захотел провести переговоры с Зеленским после встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Лукашенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным подчеркнул, что у него есть, что сказать украинскому лидеру, передает ТАСС.

    «Я бы хотел с ним просто поговорить. Как раз это тот момент, который прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему сказать», – сказал президент Белоруссии.

    Он добавил, что, по его мнению, настало время для консультаций, напомнив о важности диалога в начале спецоперации на Украине.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Минобороны предложило новые правила выплат мобилизованным при увольнении

    Минобороны определило срок завершения выплат мобилизованным при увольнении

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны разработало новый порядок, по которому выплаты мобилизованным при увольнении прекращаются в день освобождения от исполнения воинских обязанностей.

    Министерство обороны намерено изменить правила выплаты социальных средств мобилизованным, призванным на военную службу, передает ТАСС.

    В проекте приказа, который был представлен для ознакомления, указывается, что ежемесячная социальная выплата в случае увольнения будет производиться до дня фактического освобождения военнослужащего от исполнения обязанностей и сдачи дел и должности.

    В документе подчеркивается, что данный порядок касается граждан, призванных по мобилизации. Выплаты прекращаются в день, когда военнослужащий перестает выполнять служебные обязанности и сдает дела.

    Таким образом, новые правила призваны четко определить срок завершения выплат и избежать недоразумений при увольнении мобилизованных лиц с военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, размер выплаты вырастет для граждан, которым в июле исполнилось восемьдесят лет, а также для новых инвалидов и уволившихся пенсионеров. Российское правительство утвердило правила единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт на службу в войсках Росгвардии в рамках спецоперации.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил об освобождении крупных населенных пунктов российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска практически заняли крупные населенные пункты на всех фронтах.

    По его словам, в отдельных районах продвижение особенно заметно, передает ТАСС.

    «На всех фронтах и особенно на некоторых участках, я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты», – отметил Лукашенко в беседе с журналистом ВТРК Павлом Зарубиным.

    По мнению Лукашенко, «теперь российскую армию будет сложно остановить», поскольку ключевые населенные пункты почти полностью перешли под контроль российских сил.

    Газета The Washington Post писала, что в НАТО признали, что остановить ВС России невозможно.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 17:56 • Новости дня
    Встреча Путина и Лукашенко продлилась более пяти часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

    В сообщении отмечается: «Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путину и Лукашенко подали на рабочий завтрак белковый омлет и зеленую гречку

    Путин и Лукашенко позавтракали омлетом, гречкой, роллом и запеканкой

    Tекст: Вера Басилая

    Меню рабочего завтрака президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко включило белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленую гречку с авокадо и яйцом.

    В меню рабочего завтрака Путина и Лукашенко вошли белковый омлет с форелью и спаржей, а также зеленая гречка с авокадо и яйцом, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».  Помимо этого, президенты могли попробовать ролл с пастрами из говядины.

    Главам государств также были предложены на выбор пшенная каша с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком, а также творожная запеканка с изюмом и клубникой.

    Ранее Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Комментарии (3)
