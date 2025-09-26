Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Кремле, где Александр Лукашенко намерен передать Владимиру Путину послание от американской стороны.
В ходе переговоров планировалось обсудить весь спектр вопросов, связанных с отношениями России и Белоруссии, а также актуальные региональные темы. Лукашенко ранее отмечал, что намерен передать Путину определенные сообщения, полученные от американской стороны.
Лукашенко прилетел в Москву с двухдневным визитом в четверг. Накануне встречи оба лидера вместе с другими главами государств приняли участие в Глобальном атомном форуме, прошедшем в российской столице.
Лукашенко также сообщил о планах обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.