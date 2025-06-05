Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Telegram-канал Кремля, на заседании Совета по поддержке русского языка Президенту доложат о разработке Основ государственной языковой политики. Этот документ предполагает комплекс мер, направленных на совершенствование преподавания русского языка на всех этапах школьного и профессионального образования.

Среди ключевых задач политики отмечается повышение качества преподавания русского языка, а также внедрение единой методологии для уроков русского языка и литературы в школах. Также планируется создание единой линейки учебников и учебных пособий, которые будут разрабатываться на основании новой методологии.

Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский примет очное участие в заседании.