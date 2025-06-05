После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Песков сообщил о личном участии Мединского в Совете по русскому языку с Путиным
В ближайшем заседании Совета по поддержке русского языка, которое президент Владимир Путин проведет в Ново-Огарево, примет очное участие помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
Помощник президента России Владимир Мединский будет лично присутствовать на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, передает ТАСС. Заседание состоится в Ново-Огарево, его проведет президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие пройдет в смешанном формате: «Будет большая часть участников совета находиться на видеоконференции с президентом», – отметил представитель Кремля. Вместе с Путиным на заседании будут присутствовать советник президента и председатель совета Елена Ямпольская и помощник президента Владимир Мединский.
Мединский также возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.