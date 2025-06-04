Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Кремль анонсировал совещание с Путиным по языковой политике России
В четверг президент Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, сообщила пресс-служба Кремля.
На заседании обсудят вопросы по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Также на совещании обсудят поддержание детских и школьных библиотек, поддержку учителей русского языка и литературы из воссоединенных территорий.
Кроме того, предметом обсуждения станет запуск молодежной интеллектуальной игры «Скажи по-русски» и возрождение практики чтецких программ в образовательных организациях.
Члены Совета также обсудят исполнение поручений президента по первому заседанию, которое прошло 5 ноября 2024 года.
В мероприятии примут участие советник президента Елена Ямпольская (председатель Совета), первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский.
Также там будут участвовать представители общественных организаций, главы вузов и преподаватели из разных учебных заведений, поэты, писатели, артисты и общественные деятели. Отмечается, что заседание пройдет в преддверии Дня русского языка.