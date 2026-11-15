Жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске разместили в детском саду

Для жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске открыли пункт размещения

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пункте организовано горячее питание и дежурит медицинский работник, передает ТАСС.

«Посетил пункт временного размещения, пообщался с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома. На базе детского сада № 68 предусмотрены горячее питание, комната отдыха, где люди могут прилечь и отдохнуть. На месте находится медицинский работник», – заявил Беляев.

Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. В Минздраве республики уточнили, что пострадали три человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону республики.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на город.