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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    15 ноября 2026, 11:36 • Новости дня

    Жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске разместили в детском саду

    Для жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске открыли пункт размещения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки беспилотников.

    В пункте организовано горячее питание и дежурит медицинский работник, передает ТАСС.

    «Посетил пункт временного размещения, пообщался с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома. На базе детского сада № 68 предусмотрены горячее питание, комната отдыха, где люди могут прилечь и отдохнуть. На месте находится медицинский работник», – заявил Беляев.

    Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. В Минздраве республики уточнили, что пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону республики.

    Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на город.

    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

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    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

    Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

    Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

    «Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

    По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

    Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.

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    14 ноября 2026, 19:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Черноморске сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Черноморске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В результате удара в порту Черноморска поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло военное имущество для обеспечения Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.

    В пятницу беспилотники нанесли ночной удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для украинской армии в Черном море.

    В четверг российские военные в ходе массированного удара по Украине поразили оборонный и энергетический комплексы.

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    15 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение финансирования Украины отвечает интересам ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммитов в Дублине.

    Макрон в X сообщил, что ситуация на Украине стала центральной темой переговоров в Дублине, где лидеры обсуждали две приоритетные задачи – помощь Киеву в прохождении зимы и выработку «справедливого и прочного мира» для Европы.

    «Те, кто хочет ограничить средства Украины, в глубине души желают принудить ее к несправедливому миру, к долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.

    Макрон заявил о необходимости для Европы выработать единое видение целей перед назначением специального посланника для переговоров с Россией по Украине.

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    15 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции, еще четыре человека – трое мужчин и женщина – пострадали, электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, получила повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в «Максе».

    Четыре человека пострадали при падении обломков дронов на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции, все они госпитализированы.

    Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на 64-м километре трассы Р-280. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет, движение через мост перекрыто, объезд организован через Таганрог и село Покровское. Еще один автомобиль поврежден на стоянке АЗС на этой же трассе.

    В городе получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу: обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин, там возникло возгорание, последствия ликвидируют специальные службы.

    В ходе отражения воздушной атаки в ночь на воскресенье уничтожено около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области – Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по региону сохраняется, в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов и размещение таких материалов в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    14 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ограничение доступа ВСУ к системе Starshield

    Зеленский заявил об ограничении доступа ВСУ к системе Starshield пятые сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия уже пятые сутки сталкивается с массовыми ограничениями доступа к системе спутниковой связи Starshield.

    Вооруженные силы Украины пятые сутки не имеют полноценного доступа к спутниковой связи, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    «Уже пятые сутки есть ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. Каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые», – заявил Зеленский.

    В октябре Киев уже жаловался на снижение скорости работы Starshield. Тогда основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что система предназначена исключительно для обороны. Он подчеркнул, что Starshield находится под контролем правительства США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными и президентом страны. При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что распоряжение об ограничении доступа отдал лично Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о провале военных миссий ВСУ из-за систематического ограничения скорости системы Starshield.

    В четверг американская компания SpaceX Илона Маска назвала неправдой заявления о повторных ограничениях работы спутниковой связи.

    Ранее представители Демократической партии США выразили намерение выяснить инициатора замедления работы Starshield.

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    14 ноября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области
    @ Министерство здравоохранения Запорожской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников ранены четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи, сообщила администрация Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

    «Очередные атаки украинских беспилотников вновь привели к травмированию мирных жителей. В результате ударов пострадали четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Ещё один пострадавший – житель 1988 года рождения», – сообщила администрация в «Максе».

    Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены два частных домовладения и два автомобиля, в том числе машина скорой помощи.

    В администрации округа удары по мирным жителям и медицинским работникам назвали терроризмом, направленным на запугивание населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирный житель Запорожской области получил ранения и был госпитализирован в результате атаки украинского беспилотника.

    На прошлой неделе в Каменско-Днепровском округе мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.

    В конце октября в Каменско-Днепровском округе мирная жительница получила тяжелые ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

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    15 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом
    ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над городом, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом», – сообщила Камбулова в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Камбулова отметила, что беспилотная опасность сохраняется, и призвала горожан не вести фото- и видеосъемку района работы сил ПВО и экстренных служб.

    Она попросила жителей при обнаружении беспилотника обращаться в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру 112, проявлять осторожность, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    14 ноября 2026, 22:11 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ сожгли торговые павильоны в Каховке

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники нанесли несколько ударов по торговым павильонам на оптовой базе в Каховке Херсонской области в выходной день, когда туда приехали покупатели, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    «Атака произошла в выходной день, когда люди приехали за покупками. Павильоны сгорели», – сообщил глава Каховского муниципального округа в «Максе».

    По его словам, на этой неделе также был уничтожен магазин в поселке Любимовка, из-за чего жителям, особенно пожилым людям, стало труднее добираться до ближайших торговых точек за хлебом и другими товарами первой необходимости.

    «Противник безжалостно атакует магазины и торговые точки. От этих ударов страдают мирные жители и предприниматели, которые, несмотря на опасность, продолжают обеспечивать людей продуктами и товарами первой необходимости», – отметил Филипчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре украинские боевики обстреляли здание аптеки в Каховке.

    Также в октябре Филипчук сообщил об атаке беспилотником ВСУ на центральный рынок города.

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    15 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 533 украинских дрона над регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 533 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Крыма, передает Минобороны.

    Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки пресекались в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов.

    В тот же день ведомство заявило об уничтожении 29 дронов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

     В пятницу российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

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    14 ноября 2026, 21:16 • Новости дня
    Бойцы полка «Север-Ахмат» эвакуировали шестерых жителей Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» обнаружили и спасли шестерых мирных граждан, остававшихся на окраинах Константиновки в Донецкой народной республике.

    В эвакуационных мероприятиях приняли участие около 15 бойцов подразделения из состава Южной группировки войск, передает РИА «Новости».

    «Вывели в этот раз шестерых гражданских, двое из них – пожилые люди», – рассказал начальник штаба полка с позывным Заря.

    Из-за высокой активности украинских беспилотников российским военнослужащим пришлось разработать два безопасных маршрута для отхода. Командование полка оперативно согласовало проведение спасательной операции сразу после получения доклада об обнаружении группы людей.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру Алешек. Глава государства подчеркнул, что российские силы полностью контролируют город и готовы обеспечить безопасность такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей Константиновки. В прошлом месяце бойцы Южной группировки войск эвакуировали 15 человек с окраин Константиновки.

    Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    14 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 39 украинских дронов над десятью регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 39 беспилотников ВСУ над десятью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов, сообщило Министерство обороны.

    С 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской областей, Московского региона и Крыма, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 29 украинских беспилотников над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

    В четверг дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 76 украинских беспилотников над пятью регионами и акваторией Азовского моря. В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении дронов в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.

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    15 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

    Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 1065 беспилотников и снаряд системы HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

    Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

    Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

    В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.

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    14 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о регулярных обстрелах Красноармейска дронами ВСУ

    Пушилин: ВСУ регулярно обстреливают кварталы Красноармейска с помощью дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска используют беспилотники для регулярных обстрелов жилых кварталов Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сегодня работал в Красноармейске. Ситуация в плане безопасности остается напряженной: противник применяет дроны и регулярно обстреливает кварталы. При этом в городе продолжают проживать наши граждане. Они никуда не уехали, остались в своих домах. Наша задача – обеспечить им поддержку по всем направлениям», – написал Пушилин в своем Max.

    Глава республики добавил, что в Красноармейске продолжают оформлять паспорта, пенсии и пособия для жителей города и прибывающих с добропольского направления. Народный фронт и комендатура обеспечивают население гуманитарной помощью.

    Российские войска освободили Красноармейск 1 декабря 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Денис Пушилин сообщил о планах восстановить здание филиала технического университета в Красноармейске.

    В четверг военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для наступления у города.

    В понедельник Пушилин сообщил о начале обхода Белозерского с западного фланга.

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    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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