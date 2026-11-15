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Жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске разместили в детском саду
Для жителей поврежденного дроном дома в Нижнекамске открыли пункт размещения
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об открытии пункта временного размещения в детском саду для жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки беспилотников.
В пункте организовано горячее питание и дежурит медицинский работник, передает ТАСС.
«Посетил пункт временного размещения, пообщался с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома. На базе детского сада № 68 предусмотрены горячее питание, комната отдыха, где люди могут прилечь и отдохнуть. На месте находится медицинский работник», – заявил Беляев.
Рано утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным пресс-службы главы Татарстана, повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом. В Минздраве республики уточнили, что пострадали три человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил о трех пострадавших в результате атаки беспилотников на Закамскую зону республики.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массированной атаке дронов на город.