Россия и Казахстан договорились поддерживать русский язык
Россия и Казахстан будут поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.
«Стороны будут способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ», – сказано в тексте документа.
Владимир Путин назвал переговоры с Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.