    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 17:32 • Новости дня

    Россия и Казахстан договорились поддерживать русский язык

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Казахстан будут поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Россия и Казахстан договорились о поддержке русского языка как средства межгосударственного общения в СН.

    Соответствующая декларация о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего партнерства опубликована на сайте Кремля.

    «Стороны будут способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ», – сказано в тексте документа.

    Владимир Путин назвал переговоры с Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (3)
    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в расширенном составе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле продолжились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

    Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций, передает РИА «Новости».

    Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В среду в Кремле прошли официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне.

    Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев открыли встречу в узком составе в Большом Кремлевском дворце.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики главным событием года.

    На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко Токаев заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин отметил обилие бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном

    Путин: У России и Казахстана много связей на бытовом уровне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе российско-казахстанских переговоров отметил прочные связи между двумя странами.

    По словам Путина, эти связи развивались еще в советское время, когда Россия и Казахстан были частью единого государства, передает РИА «Новости».

    Особенно важными, по его мнению, являются связи на бытовом уровне, включая смешанные браки и семьи. «Это нас не может не радовать. Мы используем все, что нам досталось из прошлого в положительном плане», – сказал Путин.

    Он также отметил активное развитие гуманитарных связей между странами, подчеркнув, что это происходит на базе межличностных и бытовых отношений. По словам президента, запланировано посещение Большого театра вместе с президентом Казахстана, где они посмотрят и послушают деятелей искусств Казахстана. В завершение своей речи Путин отметил, что Россия очень рада визиту Токаева, и выразил уверенность, что он пройдет на самом высоком уровне.

    Напомним, Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Депутаты Казахстана одобрили запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон, который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и педофилии в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах.

    Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах, передает ТАСС.

    Соответствующая норма предусмотрена в поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

    В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится: «В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации».

    Как отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на заседании палаты, в связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента, в закон внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Он пояснил, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем.

    Вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов сообщил журналистам, что одобренный закон предусматривает ограничение на выставление этой идеологии в положительном ключе и навязывания ее детям. По его словам, публикации в нейтральном ключе с объективной информацией, например, о статистике с упоминанием ЛГБТ, не попадают под ограничения.

    По словам вице-министра, нарушителям закона будет предусмотрено наказание в виде штрафов до 300 долларов либо ограничения свободы на десять дней. Кочетов отметил, что нарушитель на первый раз будет штрафоваться на сумму, равную 20 МРП (месячных расчетных показателей, около 150 долларов), в случае повторного нарушения – на 40 МРП (около 300 долларов) «или ограничение свободы на десять дней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, которую считают попыткой нормализации гомосексуализма.

    Власти Грузии отметили разочарование в европейской политике в связи с критикой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге

    Путин: Россия и Казахстан почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Практически все расчеты между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    По словам Путина, почти 100% расчетов проводятся в нацвалютах, передает ТАСС.

    «Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», – заявил он.

    Напомним, в среду Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    Вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания собственных техплатформ России и Казахстана

    Путин: Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы и готовить для них кадры, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия уже давно осознала, что необходимо стремиться к созданию именно собственных технологических платформ, а не просто к импортозамещению, передает РИА «Новости».

    «Мы уже в России давно поняли, что даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ – вот, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», – сказал Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле. Лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан

    Путин: Москва и Астана обсуждают увеличение поставок газа в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обсуждает с Казахстаном возможность увеличения поставок газа в республику, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Газпром» уже много лет бесперебойно обеспечивает газом потребителей в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются варианты расширения газоснабжения, особенно в северные и восточные регионы страны, где сосредоточены главные промышленные предприятия.

    «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал российский лидер по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

    В октябре Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о содержательности переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Москве.

    Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    Путин отметил значимость бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 12:27 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По его словам, лидеры обсудили широкий круг тем, связанных с текущей ситуацией в мире и развитием двусторонних связей между Астаной и Москвой.

    Токаев отметил, что разговор с Путиным длился около двух часов. «Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», – заявил президент Казахстана.

    Вечером во вторник Путин принимал в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Касым-Жомарт Токаев отметил высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    В Кремле отмечали, что главы государств обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

    Комментарии (0)
