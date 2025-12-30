В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
На территории Ульяновской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщается в приложении МЧС.
По информации ведомства, жителям региона стоит быть готовыми к возможным ограничениям мобильного интернета, передает ТАСС.
В конце октября губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе.
Во вторник в период с 8.00 до 12.00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Краснодарского края. С 12.00 до 16.00 были уничтожены 22 беспилотника в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.