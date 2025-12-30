Чего ждать? Последнее видео 2025 года

Вадим Трухачёв
Удачный год для правых евроскептиков
В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.
Александр Щипков
Кому нужен раздор между государством и церковью
Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.
Архиепископ Савва
Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена
Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.