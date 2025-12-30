Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

Tекст: Валерия Городецкая

«Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина? Удар по правительственным объектам на Украине

Ликвидация главарей украинского режима

Ужесточение переговорной позиции по урегулированию

Другое (указать в комментариях)

Голосовать Результаты

Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.