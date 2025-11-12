Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве
Президент России Владимир Путин заявил о содержательности переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Москве.
Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.
Путин отметил значимость бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном.