Путин отметил обилие бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном

Путин: У России и Казахстана много связей на бытовом уровне

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, эти связи развивались еще в советское время, когда Россия и Казахстан были частью единого государства, передает РИА «Новости».

Особенно важными, по его мнению, являются связи на бытовом уровне, включая смешанные браки и семьи. «Это нас не может не радовать. Мы используем все, что нам досталось из прошлого в положительном плане», – сказал Путин.

Он также отметил активное развитие гуманитарных связей между странами, подчеркнув, что это происходит на базе межличностных и бытовых отношений. По словам президента, запланировано посещение Большого театра вместе с президентом Казахстана, где они посмотрят и послушают деятелей искусств Казахстана. В завершение своей речи Путин отметил, что Россия очень рада визиту Токаева, и выразил уверенность, что он пройдет на самом высоком уровне.

Напомним, Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.