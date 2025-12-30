В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей
Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к акции «Елка желаний».
В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом году исполнил желания троих малышей. «Александр, четыре года, мечтает о шведской стенке с гамаком – теперь у него дома будет место для движения, игр и новых маленьких побед», – написал Дмитриев.
Также 12-летний Тимофей получил SUP-борд. По словам Дмитриева, благодаря спортивному подарку мальчик сможет заниматься водным спортом и укреплять уверенность в себе. Семилетний Савва обрел спортивный комплекс с турником и кольцами для активного роста и развития.
Дмитриев подчеркнул важность создания у детей ощущения праздника и веры в исполнение мечтаний, особенно в новогодние дни. Он призвал всех желающих присоединиться к акции и вспомнить, что волшебство начинается с простых добрых поступков.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить мечты четырех детей в рамках «Елки желаний».
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве.
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».