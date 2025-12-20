  • Новость часаРоссийские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    20 декабря 2025, 14:34 • Новости дня

    Белоусов принял участие в акции «Елка желаний»

    Белоусов поучаствовал в «Елке желаний» и выбрал три открытки с мечтами детей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» выбрал три новогодних письма с детскими мечтами, среди которых – поездка на Кремлевскую елку и в парк «Патриот» в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Глава ведомства снял с украшенной письмами елки открытку с пожеланиями сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска – они мечтают посетить Центральный парк «Патриот» и попасть на Кремлевскую новогоднюю елку в Москве.

    Также Андрей Белоусов исполнит мечту Ильи Жуланова из Саратовской области, который хотел бы встретить Новый год в Москве и увидеть Кремль. В военном ведомстве подчеркнули, что участие в благотворительной инициативе принимают командиры, офицеры и семья военнослужащих в частях и гарнизонах по всей России.

    В Минобороны уточнили, что все детские мечты будут реализованы во время новогодних праздников.

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе».

    Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции, и примерил на себя роль инспектора ДПС.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 17:15 • Новости дня
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе

    Шнуров стал самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива

    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Комментарии (31)
    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 16:08 • Новости дня
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покупатели товаров с возрастными ограничениями теперь смогут подтверждать свой возраст с помощью мессенджера Max – такие поправки депутаты Госдумы поддержали сразу во втором и третьем чтениях.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с ограничением по возрасту. Закон закрепляет новую процедуру, в числе товаров – алкоголь, табак, энергетики, газосодержащие бытовые средства, а также лотереи и билеты на зрелищные мероприятия, передает ТАСС.

    Нововведения были оформлены как поправки ко второму чтению другого законопроекта – о внесудебной блокировке сайтов с информацией о продаже табачной и никотиносодержащей продукции. В первый раз этот документ был рассмотрен Госдумой еще в марте 2025 года.

    Согласно изменениям, процедура идентификации пользователя через мессенджер Max объединяется с традиционными способами подтверждения возраста при покупке соответствующих товаров и услуг. Поправки вносятся одновременно в несколько положений федеральных законов, расширяя права продавцов и организаторов лотерей и мероприятий.

    17 декабря в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 19:03 • Новости дня
    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами

    Депутат Милонов раскритиковал и осудил последователей традиции «Тайного Санты»

    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике традицию «Тайного Санты», считая ее подражанием Западу, и предложил писать письма Деду Морозу.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал популярную новогоднюю традицию «Тайный Санта», сравнив ее участников с обезьянами и призвав полностью отказаться от нее, передает «Говорит Москва». Парламентарий считает, что эта практика копирует западные нарративы и становится особенно распространенной среди тех, кто недавно переехал в крупные города.

    Милонов подчеркнул, что лично он и его дети не участвуют в подобных акциях, отдавая предпочтение традиции писать письма Деду Морозу. По словам депутата, поддержка западных новогодних традиций вроде «Тайного Санты» – это прямое заимствование чуждой культуры, продвигаемой в основном с помощью запрещенных соцсетей.

    Депутат напомнил, что Дед Мороз – персонаж из произведений известных русских авторов, в отличие от Санты, который, по мнению Милонова, навязывается через западные фильмы и сериалы с «гендерно-нейтральными персонажами» на Netflix. По его словам, для сохранения культурной идентичности россияне должны поддерживать отечественные традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры.

    Глава государства также подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Назван главный ингредиент салата оливье в России

    Предпочтение салату оливье с колбасой отдали 72% россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По результатам опроса, 72% россиян готовят традиционный салат оливье с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство, следует из исследования сети гипермаркетов «О'Кей».

    Большинство россиян отдают предпочтение классическому варианту салата оливье с колбасой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О'Кей». По данным опроса, 72% респондентов выбирают традиционный рецепт этого блюда, в то время как альтернативные версии с курицей, креветками или говядиной набирают всего 18%.

    Респонденты также считают неотъемлемыми продуктами новогодней корзины зеленый горошек, корнишоны, вареную колбасу, майонез, селедку и крабовые палочки. Традиционно на горячее россияне чаще всего выбирают блюда из птицы – курицу и утку.

    Исследование показало, что 34% опрошенных не хотят тратить много времени на приготовление пищи перед Новым годом. Спрос на готовые ингредиенты, такие как вакуумированная свекла, картофель и морковь, вырос на 30%. Кроме того, продажи филе сельди увеличились на 15% в сравнении с декабрем 2024 года, а каждый третий россиянин покупает для селедки под шубой уже нарезанное филе.

    Популярность готовых закусок и блюд из птицы также растет: продажи в этих категориях выросли на 15% к середине декабря. Салаты составляют около 40% продаж готовой еды. В декабре 2025 года аналитики также зафиксировали значительный рост спроса на традиционные праздничные блюда: оливье (+34%), винегрет (+23%), мимозу (+21%) и селедку под шубой (+17%).

    В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр стратегических разработок заявил о снижении стоимости салата оливье в 15 регионах России.

    Приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    Росстандарт ранее отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 05:00 • Новости дня
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям центра России стоит ожидать возвращения морозной погоды и снега к последней неделе декабря, когда метеоусловия нормализуются, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Заключительная неделя декабря пройдет под знаком умеренных морозов и привычных для этого времени года погодных условий, рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

    «Предварительно полагаю, что последняя заключительная неделя уходящего года будет проходить под знаком декабрьских умеренных морозов и подсыплет снега прям в конце декабря», – поделился синоптик.

    В ближайшие дни в регионе настоящей зимы с морозами и заметным снегопадом не предвидится, отметил он.

    До конца недели по ночам температура будет держаться от -2 до +1 градуса, возможна слабая гололедица. Днем ожидается оттепель с температурами от 0 до +3 градусов.

    Тишковец указал на преобладание облачной погоды из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, в результате чего температура воздуха превышает климатическую норму на пять градусов. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие дни, – это незначительная локальная изморось.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова тоже пообещала  возвращение снега в Москве на Новый год. В МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 04:00 • Новости дня
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ароматические свечи могут привести к тяжелым отравлениям у домашних животных, особенно если в них содержатся эфирные масла цитрусовых или корицы, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

    «Кошки особенно уязвимы из-за отсутствия ферментов, способных эффективно метаболизировать терпены и фенолы, содержащиеся в эфирных маслах. Даже пассивное вдыхание паров цитрусовых, чайного дерева, гвоздики, корицы или мяты может вызвать респираторные проблемы, поражение печени или неврологические симптомы», предупредил он «Газету.Ru».

    Ветеринар отметил, что у собак подобные риски ниже, но концентрированные масла (например, сосны или эвкалипта) могут провоцировать рвоту, слабость и ожоги слизистых при прямом контакте.

    Профессор Руденко подчеркнул, что синтетические ароматизаторы из дешевых свечей выпускают летучие органические соединения, раздражающие дыхательные пути питомцев. Ветеринары советуют выбирать свечи из соевого воска без вредных добавок и хорошо проветривать комнату после их использования.

    Если у животных отмечаются слюнотечение, кашель или вялость после контакта с ароматическими продуктами, ветеринарный врач настаивает на немедленном обращении к специалисту. Он рекомендует держать свечи вне досягаемости домашних животных и выбирать натуральные ароматы с мягкими нотами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:09 • Новости дня
    Онищенко: Пандемии гриппа в этом году в России не будет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обострение заболеваемости гриппом в стране идет по типу умеренного эпидемического роста, что не несет угрозы возникновения пандемии в этом году, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

    Заболеваемость гриппом в России сейчас развивается по сценарию умеренного эпидемического подъема, пандемии нет и ожидать ее в этом году не стоит, сообщил

    ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул: «Пандемии нет, и я с уверенностью говорю, что не будет в этом году, потому что нет предпосылок, нет агрессивного штамма».

    Онищенко отметил, что угрожающего нового штамма гриппа не зафиксировано ни в России, ни в других странах мира, и ни одна страна не сообщала Всемирной организации здравоохранения об опасности глобальной эпидемии. По его словам, для появления пандемии необходим высокоагрессивный мутировавший вариант вируса, которого сейчас нет.

    Заместитель президента Российской академии образования также обратил внимание на распространение недостоверной информации и заявил, что в некоторых случаях в СМИ преувеличивают масштаб угрозы. По мнению Онищенко, слухи о появлении нового опасного штамма гриппа в России не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье.

    Хотя в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к новогодним праздникам, когда большинство людей поздно обращаются к врачам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Между тем, в Лондоне уже зарегистрировали почти в три раза больше госпитализаций с гриппом, чем год назад, при этом, пик эпидемии в Британии еще не пройден.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    VK Education обучила 310 тыс. студентов и школьников в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 310 тыс. студентов и школьников прошли обучение на курсах VK Education в 2025 году.

    Программы охватывали искусственный интеллект, машинное обучение, информационную безопасность, креативные индустрии и веб-разработку, сообщает VK. В топ-курсов вошли основы ИИ, алгоритмы и структуры данных, базовый Python и продакт-менеджмент в IT.

    Партнерская сеть VK Education пополнилась 37 вузами, среди которых МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, ИТМО и другие. В этом году впервые стартовала единая программа практик сразу для студентов 11 университетов. Пройти практику в VK смогли 1,2 тыс. студентов по всей стране.

    VK Education реализовала 135 образовательных программ, а число участвовавших в проектных кейсах студентов составило почти 5 тыс. человек. Самыми популярными задачами среди них оказались кейсы по анализу пользователей соцсетей, безопасности и разработке мини-приложений.

    Олимпиады VK Education объединили более 200 тыс. школьников и студентов по направлениям от информатики и математики до креативных индустрий. Профориентационные проекты платформы охватили свыше 3 млн школьников по всей стране.

    Число экспертов, преподавателей и менторов компании превысило 1,1 тыс. человек, участвовавших в реализации образовательных программ и олимпиады.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 03:50 • Новости дня
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничная атмосфера, запахи и сервировка новогоднего стола усиливают аппетит, что может привести к перееданию даже здоровых людей, рассказала Ольга Ермошина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор».

    «Мы часто переедаем из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия. Также мы можем переедать за счет социальных факторов. Мы видим этот разнообразный стол, обилие еды, все едят, выпивают, вокруг куча приятных запахов. И за счет того, что еда в доступе, возникает желание съесть больше», – поделилась она с «Газетой.Ru».

    Доктор Ермошина пояснила, что за чувство голода и насыщения в организме отвечают гормоны грелин и лептин, но в разгар застолья их работу сбивают с толку древние механизмы.

    Основная ошибка, по словам диетолога, – сознательное голодание в течение дня перед праздником: эта тактика резко увеличивает риск переедания вечером из-за накопленного чувства голода.

    Ермошина рекомендовала употреблять за 15-30 минут до застолья одну-две столовые ложки псиллиума, растворенной в воде. Такой подход, по ее словам, формирует в желудке объемный гель и снижает количество съедаемой пищи на 25-30%.

    Врач советует придерживаться так называемой гарвардской тарелки: половину должны занимать некрахмалистые овощи и зелень, четверть – белковые продукты, четверть – сложные углеводы, которые можно заменить дополнительной порцией овощей. Начинать рекомендуется с овощей и салатов, а также делать паузы между блюдами и включать движение между приемами пищи.

    Она подчеркнула, что алкоголь стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому стоит отдавать предпочтение сухим винам, не пить на голодный желудок и обязательно есть во время застолья.

    В завершение доктор Ермошина отметила, что даже десерты могут присутствовать на столе, главное – соблюдать умеренность и делить порции либо выбирать фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Стало известно о сокращении числа корпоративов на 25% в 2025 году

    Число корпоративов снизилось на 25% из-за инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Количество корпоративных мероприятий, запланированных в 2025 году, уменьшилось на четверть, сообщила основательница ивент-агентства Екатерина Лисейчева.

    Основательница одного из ивент-агентств Екатерина Лисейчева заявила, что число корпоративных мероприятий в 2025 году снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, передает канал «Россия 24».

    По ее словам, основная причина такого падения – инфляция, которая ограничила возможности для проведения мероприятий на прежнем уровне при тех же бюджетах.

    Между тем, стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Певец Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 03:05 • Новости дня
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Обращение президента России Владимира Путина запишут в Кремле, как обычно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что пока это не сделано.

    «Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», – ответил он ТАСС.

    Песков уточнил, что в этом году поздравление россиян будет традиционным, без сюрпризов. Как и новогоднее торжество президента. По словам Пескова, Путин встретит 2026 год «с родными и близкими».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию. Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Пока на повестке президента России «Итоги года с Владимиром Путиным», которые объединят большую пресс-конференцию и прямую линию. Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Как Песков сообщал ранее, Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 08:41 • Новости дня
    Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

    В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

    «Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

    Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

    Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 07:24 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о полной рабочей смене 30 декабря

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последний рабочий день 2025 года обойдется без сокращений, россиянам придется отработать полную смену, заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    В 2025 году 30 декабря пройдет как обычный рабочий день, не сокращенный, предупредил парламентарий, передает ТАСС.

    При этом 31 декабря будет нерабочим, напомнил он.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщала, что выходные дни на новогодние торжества с 2025 на 2026 год продлятся 12 дней, это самый большой показатель за 12 лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Микробиолог Никулин: Украинцы привезли в Европу опасные инфекции
    Финский политик Мема назвал Россию самой уважаемой страной мира
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации