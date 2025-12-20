Белоусов принял участие в акции «Елка желаний»

Белоусов поучаствовал в «Елке желаний» и выбрал три открытки с мечтами детей

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Глава ведомства снял с украшенной письмами елки открытку с пожеланиями сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска – они мечтают посетить Центральный парк «Патриот» и попасть на Кремлевскую новогоднюю елку в Москве.

Также Андрей Белоусов исполнит мечту Ильи Жуланова из Саратовской области, который хотел бы встретить Новый год в Москве и увидеть Кремль. В военном ведомстве подчеркнули, что участие в благотворительной инициативе принимают командиры, офицеры и семья военнослужащих в частях и гарнизонах по всей России.

В Минобороны уточнили, что все детские мечты будут реализованы во время новогодних праздников.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе».

Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции, и примерил на себя роль инспектора ДПС.

