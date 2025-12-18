  • Новость часаФСБ уничтожила изъятую у девочки в Волгодонске бомбу весом 10 кг
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    6 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 08:41 • Новости дня

    Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

    В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

    «Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

    Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

    Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.

    17 декабря 2025, 17:15 • Новости дня
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе

    Шнуров стал самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Комментарии (28)
    15 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Американский словарь назвал слово года

    Американский словарь назвал слово года
    @ Stephan Savoia/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский словарь Merriam-Webster выбрал slop («слоп») в качестве слова 2025 года.

    Как отмечается в сообщении, slop теперь означает «низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью ИИ: абсурдные видеоролики, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные сгенерированные медиапродукты», передает Ura.ru.

    Термин slop описывает новый масштаб массового цифрового контента низкого качества, связанный с распространением нейросетей и автоматической генерацией текстов, видео и изображений. В последние месяцы это слово стало активно использоваться для обозначения потоковых и цифровых публикаций, создаваемых без участия человека, а также интернет-мемов и так называемых инфошумов.

    Само слово slop известно в английском языке с XVIII века – тогда им называли слякоть, грязь и пищевые отходы. Сегодня этот термин приобрёл новые коннотации и закрепился как метафора для информационных «отходов» цифровой эпохи.

    Ранее сообщалось, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа», оно стало самым популярным в этом году.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (5)
    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов может обернуться штрафом, рассказал юрист Иван Соловьев.

    «Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.

    В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

    Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.

    Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.

    Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски, отметил адвокат Антон Пивоваров.

    Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

    Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

    В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

    Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

    Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

    Ранее россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Lada Iskra спрогнозировали попадание в топ-10 по объемам продаж в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж, в этот период было продано 668 автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    По его словам, в российском топе продаж она поднялась на 11 место. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, уточнил Целиков, передает ТАСС. Он добавил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

    «Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», – подчеркнул директор «Автостата».

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в стране на собственных сборочных линиях выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей, включая седаны, кроссоверы и гибриды.

    В сентябре «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» начали совместный выпуск автомобилей Lada Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» показал Lada Azimut на фестивале в Москве.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 02:57 • Новости дня
    Назван самый короткий день в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    Самый короткий день в году ожидается 21 декабря, на широте Москвы он составит 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    «Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что в начале декабря продолжительность дня составляла 7 часов 27 минут, 21 декабря она снизится до 6 часов 59 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 05 минут.

    Наступление зимнего солнцестояния, когда Солнце будет находиться на самой низкой высоте над горизонтом, произойдет 21 декабря в 18.03 мск. С этого момента длина светового дня начнет постепенно увеличиваться. К Новому году продолжительность дня в Москве станет длиннее приблизительно на семь с половиной минут.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказала о приметах погоды в декабре 2025.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    В Саратовской области начали проверку по факту смерти в больнице 4-летней девочки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врачи в Саратовской области не смогли спасти четырехлетнюю пациентку, несмотря на проведенную госпитализацию и оказанную помощь, детали трагедии изучают следователи.

    Проверку по факту смерти четырехлетней девочки начали сотрудники следственного управления в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, передает СУ СК РФ по региону.

    Как сообщили в ведомстве, девочка почувствовала себя плохо дома 13 декабря, после чего была срочно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную врачами помощь, дошкольница умерла 16 декабря в инфекционной больнице.

    По данным следствия, был проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием судебно-медицинского эксперта. Представители следственного управления уточнили, что телесных повреждений на теле умершей при внешнем осмотре не обнаружено.

    Сейчас по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Итоговое процессуальное решение примут после завершения всех необходимых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Саратовской области умерли двое детей после госпитализации с отравлением в райцентре Ровное.

    До этого в Петербурге новорожденная девочка скончалась от вирусной инфекции. А в Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель».

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 23:20 • Новости дня
    Пентагон предупредил Санта-Клауса об истребителях в небе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство объявило о задействовании радаров и истребителей для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    Для слежки за Санта-Клаусом будут использоваться 49 радаров «Северной системы предупреждения» на Аляске и в Канаде, передает РИА «Новости». Как только системы зафиксируют вылет саней, командование будет следить за ними по инфракрасным сенсорам со спутников, отслеживая тепловой след от носа оленя Рудольфа, похожий на след от ракет.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) будет использовать четыре вида истребителей: американские F-15, F-16, F-22 и канадские CF-18.

    «NORAD защищает небо над Северной Америкой в течение всего года, поэтому логично, что командование особенно оснащено для этой миссии», – говорится в сообщении Пентагона.

    Некоторым пилотам предстоит лично встретить Санту, чтобы сопроводить его сани над побережьем Ньюфаундленда. Эта традиция зародилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе, где был указан телефонный номер континентального командования ПВО вместо номера для звонков Санта-Клаусу.

    Со временем операция стала отлаженным механизмом, а к слежке подключили подлодки, наземные средства и спутники. Известно, что сани волшебника длиной в 75 сахарных палочек и весом 75 тыс. желейных конфет несут девять оленей со скоростью выше звездного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неонацист из Грузии признал вину в вербовке людей для совершения нападений и заговоре с целью отравления детей при помощи человека в костюме Санта-Клауса.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале и Вайнахтсман являются его друзьями.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 04:34 • Новости дня
    Каждый девятый россиянин решил не дарить подарки на Новый год

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследование показало, что каждый девятый житель России не планирует дарить подарки на Новый год.

    Несмотря на то, что подавляющее большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год, каждый десятый житель страны не собираются никому дарить подарки. Об этом говорится в исследовании компаний SuperJob и Madame Coco, сообщает РИА «Новости».

    При этом 72% опрошенных планируют подарить новогодние подарки своим родственникам, 4 из 10 поздравят любимых, 3 из 10 – друзей.

    Каждый шестой житель России собирается сделать подарок самому себе, а каждый восьмой – коллегам по работе.

    В опросе участвовало 3 тыс. респондентов. Количество выбираемых вариантов не ограничивалось.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что в преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски.

    Наибольший спрос в качестве новогодних подарков приходится на бытовую технику и мебель, мужчины чаще планируют капитальный ремонт.

    При этом для большинства опрошенных приемлемая цена новогоднего подарка находится в пределах от 2 до 5 тыс. рублей.


    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 11:07 • Новости дня
    Жителя Чукотки осудили за стрельбу из пневматики по детям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Чукотки осужден на два года и два месяца колонии за то, что стрелял из пневматического ружья по детям и в своего знакомого, сообщает региональная прокуратура.

    Житель Чукотки получил два года и два месяца колонии за стрельбу по детям и знакомому из пневматического ружья, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в марте: 26-летний ранее судимый мужчина из села Ламутское, находясь в алкогольном опьянении, приехал в Марково и открыл стрельбу из окна квартиры.

    Три ребенка получили ушибы и синяки. Кроме того, осужденный не менее двух раз ранил в ногу своего знакомого. Его признали виновным по статьям за хулиганство с применением насилия и оружия, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

    «Анадырский районный суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», сообщили в прокуратуре. В пользу каждого пострадавшего ребенка суд взыскал по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы по детям в Ленинградской области. Пенсионер обстрелял детей из пневматического оружия под Кировом. В Омске нашли подростка, который стрелял по школьницам из пневматики.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:09 • Новости дня
    Онищенко: Пандемии гриппа в этом году в России не будет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обострение заболеваемости гриппом в стране идет по типу умеренного эпидемического роста, что не несет угрозы возникновения пандемии в этом году, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

    Заболеваемость гриппом в России сейчас развивается по сценарию умеренного эпидемического подъема, пандемии нет и ожидать ее в этом году не стоит, сообщил

    ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул: «Пандемии нет, и я с уверенностью говорю, что не будет в этом году, потому что нет предпосылок, нет агрессивного штамма».

    Онищенко отметил, что угрожающего нового штамма гриппа не зафиксировано ни в России, ни в других странах мира, и ни одна страна не сообщала Всемирной организации здравоохранения об опасности глобальной эпидемии. По его словам, для появления пандемии необходим высокоагрессивный мутировавший вариант вируса, которого сейчас нет.

    Заместитель президента Российской академии образования также обратил внимание на распространение недостоверной информации и заявил, что в некоторых случаях в СМИ преувеличивают масштаб угрозы. По мнению Онищенко, слухи о появлении нового опасного штамма гриппа в России не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье.

    Хотя в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к новогодним праздникам, когда большинство людей поздно обращаются к врачам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Между тем, в Лондоне уже зарегистрировали почти в три раза больше госпитализаций с гриппом, чем год назад, при этом, пик эпидемии в Британии еще не пройден.


    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    VK Education обучила 310 тыс. студентов и школьников в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 310 тыс. студентов и школьников прошли обучение на курсах VK Education в 2025 году.

    Программы охватывали искусственный интеллект, машинное обучение, информационную безопасность, креативные индустрии и веб-разработку, сообщает VK. В топ-курсов вошли основы ИИ, алгоритмы и структуры данных, базовый Python и продакт-менеджмент в IT.

    Партнерская сеть VK Education пополнилась 37 вузами, среди которых МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, ИТМО и другие. В этом году впервые стартовала единая программа практик сразу для студентов 11 университетов. Пройти практику в VK смогли 1,2 тыс. студентов по всей стране.

    VK Education реализовала 135 образовательных программ, а число участвовавших в проектных кейсах студентов составило почти 5 тыс. человек. Самыми популярными задачами среди них оказались кейсы по анализу пользователей соцсетей, безопасности и разработке мини-приложений.

    Олимпиады VK Education объединили более 200 тыс. школьников и студентов по направлениям от информатики и математики до креативных индустрий. Профориентационные проекты платформы охватили свыше 3 млн школьников по всей стране.

    Число экспертов, преподавателей и менторов компании превысило 1,1 тыс. человек, участвовавших в реализации образовательных программ и олимпиады.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:22 • Новости дня
    Минздрав: В новогодние праздники смертность вырастает на 24%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В период новогодних каникул в России фиксируется увеличение смертности на четверть, а службы здравоохранения переходят на усиленный режим работы, отметили в Минздраве.

    Рост смертности на 24% в дни новогодних каникул спрогнозировал директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев. Он сообщил ТАСС, что особенно подвержены риску мужчины трудоспособного возраста, которые составляют около 70% пациентов реанимаций в этот период. Причиной высокой смертности часто становится несвоевременное обращение за медицинской помощью, подчеркнул представитель Минздрава.

    Шавалиев отметил, что для минимизации рисков все службы здравоохранения в стране будут работать в усиленном режиме на протяжении праздничных дней. Минздрав уже провел оперативные штабы во всех регионах, подготовил необходимые ресурсы и мероприятия по профилактике. Он добавил: «Если наша работа будет консолидирована, конечно же, мы сможем выполнить нашу задачу – сберечь каждого человека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области планируют отменить ограничения на продажу алкоголя на Новый год. Ограничения уже позволили снизить количество правонарушений почти на треть. Благодаря этому на 53% снизилась смертность от заболеваний, связанных с алкоголем. На 71% уменьшились случаи отравления спиртосодержащими жидкостями по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 21:59 • Новости дня
    МВД объяснило, как защитить детей от опасностей интернета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Защита ребенка в цифровой среде требует от родителей знания принципов работы соцсетей и понимания механизмов сбора данных, отметили в МВД.

    Осваивать основы работы социальных сетей, мессенджеров и компьютерных игр, а также разбираться в механизмах алгоритмов рекомендаций и сбора данных советует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

    Это нужно, чтобы родители могли защитить своих детей в цифровую эпоху. В МВД подчеркивают, что цифровая реальность формирует мышление и поведение ребенка очень быстро, поэтому взрослым важно не только контролировать, но и помогать ребенку ориентироваться в потоке информации.

    В сообщении особо выделяется роль родителей как навигаторов для детей в интернете. В ведомстве отмечают, что взрослым важно научить ребёнка отделять правду от манипуляции, проверять источники данных и не стесняться задавать вопросы по поводу увиденного в сети. Также важной задачей остается навык обсуждать с детьми их онлайн-опыт, договариваться о правилах поведения в интернете и объяснять последствия необдуманных поступков.

    Кроме того, по мнению правоохранителей, важно говорить с ребёнком на одном языке и формировать атмосферу доверия в семье. В таких условиях дети реже становятся жертвами обманщиков и манипуляторов, а родителям проще предотвратить возможные угрозы.

    В заключении в МВД напоминают, что никакие технологии не заменят личного общения и внимания к жизни ребенка. Основой безопасности остается доверие и вовремя оказанная поддержка, что, по мнению специалистов, делает цифровую среду для детей более понятной и безопасной.

    До этого Совет Федерации выступил с инициативой по созданию специальных sim-карт для детей, чтобы защитить их от вредной информации в интернете.

    Депутатами Госдумы при опросе газетой ВЗГЛЯД было отмечено, что такая сим-карта поможет обезопасить несовершеннолетних от вредных данных и телефонного мошенничества.

    Специалисты МВД ранее порекомендовали родителям включать детский режим и отключать персонализированные ответы на умных колонках для дополнительной защиты детей.

    Комментарии (2)
    Перейти в раздел

