Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России

Tекст: Олег Исайченко

«До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.