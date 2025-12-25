Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.9 комментариев
Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках акции «Елка желаний» пообещал выполнить мечты двух школьников, в шутку попросив одного из них подождать с глобусом, чтобы на нем были отображены «уже окончательные границы».
Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.
На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.
Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.
Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.
Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.
Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.