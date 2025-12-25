Лавров в шутку предложил ребенку подождать с глобусом в подарок

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», передает ТАСС.

На мероприятии он снял с елки открытку восьмилетнего Андрея из Москвы, который мечтает о глобусе.

Лавров с юмором предложил «чуть-чуть подождать», чтобы на глобусе были окончательные границы. Он подчеркнул, что желание мальчика обязательно исполнится.

Кроме того, Лавров исполнит желание шестилетнего Александра из Москвы, который попросил школьный рюкзак.

Ранее вице-премьеры и министры присоединились к акции «Елка желаний» и исполнят новогодние мечты детей со всей страны.

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска.

Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.