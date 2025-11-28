В Сферуме в Мax появились познавательные каналы для пользователей

Tекст: Елизавета Шишкова

В разделе сервисов учебного пространства Сферум в приложении Мax стала доступна «Витрина каналов» с познавательным и образовательным контентом, передает VK.

Новые подборки охватывают направления, актуальные для педагогов, учащихся и родителей: официальная информация от Минпросвещения и Рособрнадзора, педагогические практики, подготовка к экзаменам, поступлению в вузы и СПО, а также увлечения, культура, литература, история и спорт.

Теперь школы и колледжи могут создавать официальные каналы в Сферуме, чтобы информировать о новостях, публиковать итоги соревнований, рассказывать об успехах педагогов и учеников. Как отметили представители VK, обучение становится более взаимодействующим и цифровым благодаря новым инструментам для обмена информацией.

Появилась также возможность создавать закрытые каналы для педагогов с верифицированной ролью. Такие каналы предназначены для информирования учеников или родителей об учебных событиях и других вопросах, связанных с образовательным процессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Мax получили быстрый доступ к личным документам из Госуслуг. Мессенджер Мax стал доступен владельцам устройств на базе «Авроры». В Max запущен сервис поиска и покупки билетов на культурные мероприятия.

