В Max запущен сервис поиска и покупки билетов на культурные мероприятия

Министерство культуры и Минцифры запустили сервис по поиску и покупке билетов на культурные мероприятия через платформу Мax.
Мини-приложение «Госуслуги Культура» позволяет ознакомиться с афишей, подобрать интересное событие и приобрести билет через интернет, говорится в пресс-релизе VK.
Сервис доступен во всех российских регионах и поддерживает оплату билетов по программе «Пушкинская карта». Для поиска необходимо запустить мини-приложение, выбрать город, настроить фильтры по дате или способу оплаты и завершить покупку на сайте организации.
Приложение «Госуслуги Культура» было запущено в 2021 году. В ноябре 2025 года, по данным Минцифры, аудиторией сервиса стали 13,6 млн уникальных пользователей. Программа «Пушкинская карта» дает возможность молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия за счет федерального бюджета.
Напомним, национальный мессенджер Мax продолжает наращивать аудиторию, теперь его среднесуточный охват превышает 22,1 млн пользователей.
В сентябре Центр безопасности Мax заблокировал более 100 тыс. подозрительных аккаунтов.