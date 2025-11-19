  • Новость часаРоссийские войска усилили наступление в Димитрове
    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    Политолог оценила высылку 50 украинцев из США на родину
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    НАБУ в обвинении Миндичу указало на связь Зеленского с коррупцией
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    19 ноября 2025, 14:24 • Новости дня

    В Max запущен сервис поиска и покупки билетов на культурные мероприятия

    Минкультуры и Минцифры запустили сервис по поиску билетов на мероприятия в Мax

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство культуры и Минцифры запустили сервис по поиску и покупке билетов на культурные мероприятия через платформу Мax.

    Мини-приложение «Госуслуги Культура» позволяет ознакомиться с афишей, подобрать интересное событие и приобрести билет через интернет, говорится в пресс-релизе VK.

    Сервис доступен во всех российских регионах и поддерживает оплату билетов по программе «Пушкинская карта». Для поиска необходимо запустить мини-приложение, выбрать город, настроить фильтры по дате или способу оплаты и завершить покупку на сайте организации.

    Приложение «Госуслуги Культура» было запущено в 2021 году. В ноябре 2025 года, по данным Минцифры, аудиторией сервиса стали 13,6 млн уникальных пользователей. Программа «Пушкинская карта» дает возможность молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия за счет федерального бюджета.

    Напомним, национальный мессенджер Мax продолжает наращивать аудиторию, теперь его среднесуточный охват превышает 22,1 млн пользователей.

    В сентябре Центр безопасности Мax заблокировал более 100 тыс. подозрительных аккаунтов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    ЦБ начал открытое обсуждение с банками и правительством скидок на маркетплейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

    В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.

    18 ноября 2025, 14:57 • Новости дня
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    Представители России и БРИКС обсудили энергетические поставки в Германию с депутатом АдГ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе симпозиума «БРИКС – Европа» в Сириусе парламентарий от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре провел переговоры с представителями России и стран БРИКС.

    По его словам, между участниками произошел обмен важной информацией, а также закладывались основы доверительных отношений, передает ТАСС.Котре отметил, что партия АдГ видит для себя важную миссию поддерживать диалог с Россией, несмотря на оппозиционный статус в Германии. Он подчеркнул, что даже в кризис нужны переговоры между странами, чтобы сохранять каналы взаимодействия.

    «Несмотря на нашу роль оппозиционной партии, нас восприняли всерьез как партнера при обсуждении вопроса о восстановлении энергетических поставок», – заявил Котре.

    Напомним, депутаты АдГ посетили Сочи на фоне угроз исключения из партии.

    Ранее делегация АдГ анонсировала предстоящий визит в Россию.

    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    Ранее Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США.

    18 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Компания из Твери удалила храм Василия Блаженного с упаковки туалетной бумаги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После жалоб на оскорбление чувств верующих компания «Тверь Тиссью» изменила дизайн своей туалетной бумаги, убрав собор Василия Блаженного и Спасскую башню Кремля с упаковки.

    Компания «Тверь Тиссью» убрала изображения собора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля с обертки туалетной бумаги, передает ТАСС. По словам представителя фирмы, решение о смене этикетки приняли сразу после возникновения ситуации. Этикетку заменили, сразу после публикаций в медиа, сообщили в компании.

    Скандал разгорелся после обращения депутата Госдумы Михаила Матвеева, который сообщил, что использование семантики известных символов на хозяйственных товарах может восприниматься как дискредитация органов власти и оскорбление чувств верующих. Он также пригрозил подать заявление в Генеральную прокуратуру России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти пообещали наказать грузинский ресторан в Оренбурге за использование стилизованного изображения Собора Василия Блаженного с хинкали вместо куполов на листовках.

    18 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Лихачев: Россия строит больше атомных ледоколов, чем СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Советский Союз не достигал таких масштабов строительства атомных ледоколов, как современная Россия.

    Он подчеркнул, что даже в самые «тучные» советские времена не строилось такого количества ледоколов одновременно, передает РИА «Новости».

    Заявление Лихачева прозвучало в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград», которая прошла в режиме видеоконференции.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.

    18 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.

    «Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.

    По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.

    В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.

    Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».

    18 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка.

    В суде уточнили, что иск к Сафронову подал Гибас Вакарис, передает РИА «Новости».

    По данным из открытых источников, у Сафронова пятеро сыновей.

    В 2022 году сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's.

    18 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    СМИ: Больницы Волгограда проверят после смерти пациентки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волгоградские медучреждения ожидает проверка из-за гибели 64-летней женщины, которую неоднократно переводили между больницами и отказали в госпитализации, сообщили местные СМИ.

    Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку в связи со смертью 64-летней пациентки. Женщина, пережившая приступы удушья, сначала была направлена из районной больницы в областную, затем переведена в больницу № 3, где ей также отказали в госпитализации, сообщает РИА «Новости». 

    Позже состояние пациентки ухудшилось дома у родственников, после чего вызванная скорая доставила ее уже в больницу № 5. Через несколько дней родные узнали о переводе женщины в больницу № 1, где она скончалась в реанимации.

    В ведомстве сообщили, что комитет проверит все факты, отраженные в обращении. Также там просят законного представителя направить письменное обращение. После этого будет проведена проверка и предоставлен официальный ответ.

    Проверка коснется всех обстоятельств оказания медицинской помощи женщине. Ожидается официальный вывод комитета после получения письменного обращения от родственников погибшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура суда Бухареста возбудила уголовное дело по факту смерти 20 пациентов реанимации больницы Святого Пантелеймона за три дня.

    До этого следователи Владивостока начали проверку сообщений о смерти пациента в одной из больниц города.

    А в красноярском пансионате «Ветеран» 89-летнюю женщину-ветерана избили соседки за желание посмотреть по телевизору пасхальную службу.

    18 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 под названием «Сталинград» на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации в Петербурге.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев обратился к главе государства с просьбой дать разрешение на установку закладной доски для нового судна, передает ТАСС.

    «Просим вашего разрешения на установку закладной доски атомного ледокола Сталинград», – сказал Лихачев. Путин в ответ заявил: «Разрешаю».

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    Путин заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.

    18 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Кремль: Путин примет участие в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора первого энергоблока на египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа».

    Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи 19 ноября и будет приурочено к этапу установки корпуса реактора в проектное положение, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что возводя в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских студентов ее обслуживанию, Россия фактически создает в стране новую отрасль.

    Ас-Сиси подчеркнул важность отношений Египта с Россией.

    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    18 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о скором запуске безвизового режима для граждан КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро для граждан Китая начнет действовать безвизовый режим для поездок в Россию.

    Российский лидер отметил, что отечественные меры по отмене виз имеют зеркальный характер относительно недавних шагов Китая в отношении россиян, передает РИА «Новости».

    «С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», – сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    В сентябре Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    18 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле

    Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Со стороны России на переговорах присутствуют премьер Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы МИД Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах. Он назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным.

    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    Китай дал обещание не допустить возрождения японского милитаризма
    Израильский историк заявил об оправдании властями Литвы 12 нацистов
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    В аэропортах России начали работать первые 12 пунктов миграционного контроля

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

