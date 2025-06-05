Рыбинск включен в число городов легендарного маршрута Золотое кольцо

Рудаков: ️Рыбинск официально вошел в нацмаршрут «Золотое кольцо России»

Tекст: Ирма Каплан

Рудаков заявил, что пятого июня прошло финальное заседание комиссии Минэкономразвития, а эксперты министерства посещали Рыбинск еще в конце мая.

По его словам, члены комиссии высоко оценили преобразования, которые произошли в городе за последние годы. Отметили число объектов показа – обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом.

«Важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и целый ряд других параметров, которые позволили принять решение о том, что Рыбинск теперь входит в число городов национального маршрута «Золотое кольцо», – написал городской глава на своей странице «ВКонтакте».

В поздравительном обращении на сайте городского округа Рудаков добавил, что в Рыбинске идет восстановление не только исторического центра, но и спальных районов. Кроме того, местные ретро вывески в дореволюционном стиле известны по всей стране, напомнил он.

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