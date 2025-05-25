Куда поехать отдыхать на автомобиле летом 2025 года: топ-12 маршрутов

Tекст: Ольга Никитина

По следам Александра Невского: три дня по Псковской области (295 км)

Этот патриотический маршрут позволит вам прикоснуться к истокам русской государственности, посетив места, связанные с именем легендарного князя Александра Невского.

День 1

Псков. Начните путешествие в древнем Пскове, где вы увидите памятник княгине Ольге, Поганкины палаты, Покровскую башню и величественный Псковский кремль. Обязательно посетите Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь со старинными фресками.

День 2

Псковский район – Самолва . Переместитесь в Псковский район, чтобы узнать о Ледовом побоище, посетив монумент и музей, посвященные этому историческому событию. Прогуляйтесь по берегу Чудского озера и осмотрите мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

День 3

Изборск – Печоры . Завершите путешествие посещением Изборска – первого укрепленного поселения древних славян. Осмотрите Изборскую крепость, Труворово городище и крест, Словенские ключи. Кульминацией станет посещение Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря.

Медвежий тракт: пять дней из Ярославля в Пермь (1320 км)

Этот насыщенный межрегиональный маршрут позволит исследовать четыре региона с богатой историей и культурой.

День 1

Ярославль . Начните путешествие в одном из старейших городов России, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите церковь Илии Пророка, Ярославский музей-заповедник, Спасо-Преображенский монастырь и другие достопримечательности.

День 2

Туношна – Некрасовское – Кострома – Судиславль . Посетите тематические музеи Некрасовского района и Костромы, включая мемориал памяти ХК «Локомотив», музей-солеварню «Соль Великая», Музей народных мастеров Романовых и Николо-Бабаевский мужской монастырь.

День 3

Макарьев – Киров . Сделайте остановки в Макарьеве Костромской области и Кирове (бывшей Вятке), посетив краеведческие музеи и Театральную площадь.

День 4

Пермь . Исследуйте Пермь, расположенную на стыке Русской равнины и Уральских гор. Посетите Пермский академический театр, городскую набережную и Спасо-Преображенский собор.

День 5

Хохловское – Пермь . Завершите путешествие посещением известного музея деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» и памятника «Легенда о пермском медведе» в Перми.

Гастрономическое путешествие по Псковской области: семь дней (970 км)

Этот маршрут для настоящих гурманов позволит вам насладиться местными деликатесами и посетить уникальные производства.

День 1

Великие Луки – Тронино – Опухлики . Посетите агрокомплекс «Красное знамя», «Пчелиный хуторок» и улиточную ферму ESCARGOT D’OR.

День 2

Ореховно – Себеж – Ульяновщина . Вас ждут усадьба Ореховно, сыроварня в Себеже и кондитерский дом «Себежанка».

День 3

Пушкинские Горы . Посетите Кутаринскую ферму, сыроварню «Сыры Сергея Сального», предприятие «Столбушинский продукт» и сидродельню «Заповедник».

День 4

Синицы – Залавье . Исследуйте фермерское хозяйство «Сады на Кудебе», пасеку «На Журавьей горе» и экоферму «Изборский страус».

День 5

Рогово – Брод – Тайлово . Вас ждут природно-ландшафтный парк «Мальская долина», мастерская «Изборский пряник» и «Бумажная мельница в Тайлово».

День 6

Сорокино – Вашина Гора – Усадище – Логозовичи . Посетите «Хлебный хутор», «Форелевый хутор», фермерское хозяйство «Барановская усадьба» и органик-центр «Активное село».

День 7

Псков – Старые Буриги – Бешкино-1 . Завершите путешествие посещением «Пространства купца Лапина», греческой сыроварни «Тремпелис», агрофермы «Старобуригский посад» и кафе-магазина «Дом мяса».

Сказки и легенды Липецкой земли: два дня из Ельца в Каменку (74 км)

Этот маршрут погрузит вас в атмосферу русских сказок, былин и познакомит с народными промыслами.

День 1

Елец – Аргамач-Пальна . Начните знакомство с Ельцом с Красной площади, посетите Вознесенский собор, Елецкие куранты, Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина и Елецкий Арбат. Завершите день посещением археологического парка «Аргамач».

День 2

Задонск – Каменка . Отправьтесь в Задонск, известный как Русский Иерусалим благодаря множеству святынь, включая Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Посетите Дом Ульриха и Избу юрьевского гончара. Затем переместитесь в село Каменка, чтобы посетить парк «Кудыкина гора», погружаясь в атмосферу русских сказок.

Очарование Восточного Крыма: два дня из Керчи до Нового Света (240 км)

Этот культурно-познавательный маршрут позволит исследовать древние города, места боевой славы и живописное побережье.

День 1

Керчь – Феодосия . Начните с Керчи, древнейшего города России, посетив Митридат и Пантикапей, собор Святого Иоанна Предтечи, Керченскую картинную галерею и музей древностей. Осмотрите мемориал «Аджимушкайские каменоломни». Затем отправьтесь в Феодосию, родину Ивана Айвазовского, посетив его картинную галерею, литературно-мемориальный музей Александра Грина и музей рыбы и рыболовства.

День 2

Судак – Новый Свет . Исследуйте уютный курорт Судак с его Генуэзской крепостью. Посетите мыс Алчак и Дом шампанских вин «Новый Свет». Прогуляйтесь по тропе Голицына и гроту Шаляпина, а также насладитесь красотой можжевеловой рощи. (Примечание: в начале августа в Судаке проходит фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ – 2025».)

БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1450 км – маршрут 1)

Этот маршрут предлагает исследовать южную часть Иркутской области, знакомясь с ее историей и природой.

День 1

Иркутск . Посвятите день знакомству со столицей Восточной Сибири, посетив Нижнюю набережную, Знаменский женский епархиальный монастырь, Казанскую церковь, Дом Европы и исторический центр.

День 2

Иркутск . Продолжите исследование Иркутска, посетив бульвар Гагарина, 130-й квартал, Дом-музей Волконских и ледокол «Ангара».

День 3

Тальцы – Листвянка . Посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом, а затем отправьтесь на Байкал в поселок Листвянка, где вы увидите Шаман-камень, Байкальский музей и сможете подняться на Камень Черского.

День 4

Из Иркутска в Ангарск . Вас ждет переезд в Ангарск, крупный промышленный центр, где вы сможете посетить Музей минералов, Музей часов и Кафедральный собор Святой Троицы.

День 5

Ангарск – Мишелевка . Посетите контактный зоопарк «Зоолапки», церковь Казанской иконы Божией Матери и курорт «Усолье».

День 6

Тулун – Братск . Посетите Тулунский краеведческий музей, Братскую ГЭС и музей Братскгэсстроя.

День 7

Братск – Усть-Кут . Завершите маршрут посещением Иркутского завода полимеров и Усть-Кутского исторического музея.

БАМ туристический: семь дней по Иркутской области (1920 км – маршрут 2)

Этот вариант маршрута предлагает исследовать западную часть Иркутской области до границы с Красноярским краем. Первые три дня совпадают с маршрутом 1.

Дни 1-3

Иркутск – Тальцы – Листвянка (см. маршрут 1).

День 4

Мишелевка – Кимильтей . Посетите набережную «Свирская ривьера», Музей мышьяка и парк бетонных скульптур «Творимир».

День 5

Тайшет . Исследуйте Музей наводнения, Уковский водопад и Тайшетский краеведческий музей.

День 6

Тулун – Братск (см. маршрут 1).

День 7

Братск – Усть-Кут (см. маршрут 1).

Из сырной столицы России в сапожную: два дня по Тверской области (53 км)

Этот сельский маршрут познакомит вас с историей российского сыроделия и обувного ремесла.

День 1

Конаково . Посетите ферму «Андреевская пустошь», Конаковский краеведческий музей и художественную мастерскую «Конаковский фаянс».

День 2

Кимры . Отправьтесь в старинный город Кимры, известный своим сапожным ремеслом. Посетите Центр патриотического воспитания им. А.Н. Туполева, Кимрский краеведческий музей и особняк Лужиных.

Край звонких гуслей: два дня по Республике Марий Эл (131 км)

Этот маршрут познакомит вас с культурой марийского народа и европейским колоритом Йошкар-Олы.

День 1

Йошкар-Ола . Узнайте о древних верованиях марийцев, посетив Патриаршую площадь, динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим» и Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Сфотографируйтесь с колоритным Йошкиным котом и посетите Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана.

День 2

Козьмодемьянск . Познакомьтесь с традициями и бытом горных мари в Этнографическом музее под открытым небом им. В. И. Романова и Музее купеческого быта. Загляните в Музей Остапа Бендера, прототипом которого стали Васюки, и посетите Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева. (Примечание: в июле в Козьмодемьянске проходит фестиваль «Бендериада».)

Неизведанная Чувашия: вся республика из окна автомобиля (4 дня, 690 км)

Этот маршрут позволит вам открыть для себя Чувашию – край с богатой историей, уникальной культурой и прекрасной природой. Вы познакомитесь с городами, хранящими купеческое наследие, прикоснетесь к традициям чувашского народа и насладитесь красотой Волги.

День 1

Козловка – Цивильск . Начните путешествие в Козловке, где находится Музей Н.И. Лобачевского, посвященный всемирно известному математику. Далее посетите Мариинский Посад с его Музеем купеческого и мещанского быта и живописной набережной. Завершите день в Цивильске, осмотрев Тихвинский Богородицкий женский монастырь и Музей космонавтики им. А.Г. Николаева в Шоршелах.

День 2

Чебоксары . Посвятите этот день знакомству со столицей Чувашии. Утром посетите этнокультурный парк «Сувар» с его уникальными деревянными скульптурами. Далее исследуйте исторический центр города: Красную площадь, Чувашский национальный музей, Речной порт и Московскую набережную.

День 3

Малый Сундырь – Яншихово-Норваши . Познакомьтесь с традициями чувашского народа в этнографическом комплексе «Чуваш Керем». Насладитесь природными красотами водопада Серебряный каскад и посетите страусиную ферму «Браво». Завершите день знакомством со «Старейшиной чувашских дубрав» и этноприродным парком «Ачаки».

День 4

Шумерля – Комсомольское – Шемурша . В завершающий день посетите краеведческий музей в Шумерле и музей «Земля и люди» в селе Комсомольское. Если останется время, исследуйте Национальный парк «Чаваш вармане».

Экологическое приключение по Ульяновской области: два дня (110 км)

Этот маршрут идеально подойдет для любителей природы и спокойных пасторальных пейзажей.

День 1

В гости к барашкам . Отправьтесь в село Смородино, где находится одна из немногих в России овечьих молочных экоферм «Смородиновский барашек». Познакомьтесь с процессом производства и попробуйте натуральные продукты.

День 2

Национальный парк и питомник хаски . Посетите национальный парк «Сенгилеевские горы», известный своей живописной природой. После прогулки по парку вас ждет общение с дружелюбными хаски в питомнике «Ладный стан». Важно: для посещения национального парка требуется заранее получить разрешение.

Многогранный Родниковый край: три дня на автомобиле по Удмуртии (187 км)

Этот маршрут позволит вам познакомиться с Удмуртией, регионом с богатой историей, культурой и живописной природой. Вы посетите старинные усадьбы, заповедные деревни и узнаете о традициях местных жителей.

День 1

Ижевск – Музей-заповедник «Лудорвай» . Начните путешествие в Ижевске, где вы сможете посетить Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова, увидеть Царь-пушку и Кафедральный собор Архангела Михаила. Завершите день посещением музея-заповедника «Лудорвай» – уникального этнографического комплекса под открытым небом, представляющего собой образец традиционной удмуртской деревни XIX века.

День 2

Воткинск. Отправьтесь в Воткинск, родину великого русского композитора П.И. Чайковского. Посетите Музей-усадьбу П.И. Чайковского, Благовещенский собор и Музей истории и культуры Воткинска. Также вы сможете увидеть терем Овчинникова – красивый образец деревянного зодчества.

День 3

Сарапул . Переместитесь в старинный купеческий город Сарапул, расположенный на берегу реки Камы. Посетите Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дачу Башенина – роскошный особняк XIX века, Музей истории шоколада и прогуляйтесь по живописной набережной Камы.

Выводы

Лето 2025 года обещает стать прекрасным временем для исследования России на автомобиле. Представленные 12 разнообразных маршрутов охватывают различные регионы страны, предлагая путешественникам уникальные возможности для знакомства с историей, культурой, природой и гастрономией. Выбирая автопутешествие, вы получаете свободу передвижения, возможность самостоятельно планировать свой темп и глубину погружения в каждый пункт назначения.

Главные преимущества путешествия на авто:

– Гибкость планирования . Автопутешествия позволяют адаптировать маршрут под личные предпочтения и располагаемое время. Представлены варианты от коротких двухдневных поездок до насыщенных семидневных исследований.

– Насыщенная программа. Каждый маршрут включает посещение ключевых достопримечательностей, музеев, природных парков и других интересных мест, обеспечивая содержательный и познавательный отдых.

– Развитие инфраструктуры . В России активно развивается дорожная сеть и придорожный сервис, что делает автомобильные путешествия более комфортными и доступными.