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    5 августа 2024, 08:13 • Справки

    Как выбрать солнцезащитные очки: польза для здоровья, поляризация и мода

    Как выбрать солнцезащитные очки: польза для здоровья, поляризация и мода
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Солнце – источник не только света и тепла, но также потенциальной опасности для наших глаз. В летнюю жару солнцезащитные очки становятся маст-хэв аксессуаром. Они защищают глаза от ультрафиолетового излучения и берегут зрение. Как выбрать лучшие солнцезащитные очки?

    Как устроен солнечный свет и почему он вреден?

    Солнечный свет – это не просто яркое сияние, а целый спектр невидимых излучений. Он состоит из трех основных потоков: инфракрасного, видимого и ультрафиолетового света. Каждый из них обладает своими свойствами и по-разному влияет на наше здоровье, в том числе на зрение.

    Видимый свет – источник цвета

    Это та часть солнечного спектра, которую мы воспринимаем как свет. Именно благодаря ему мы видим мир во всем его многообразии красок.

    Видимый свет позволяет активировать фоточувствительные клетки сетчатки, но его воздействие на глаза ограничено. Он не способен изменить структуру молекул сетчатки, а потому в целом безопасен для зрения.

    Однако в видимом спектре есть синие лучи с короткой длиной волны, несущие больше энергии, чем остальные. Некоторые исследования предполагают, что эти лучи могут играть роль в развитии возрастной макулодистрофии – распространенной причины потери зрения у пожилых людей.

    Ультрафиолетовый свет: невидимая опасность

    За видимым светом следует невидимый для человека ультрафиолетовый (УФ) свет с длиной волны от 100 до 400 нанометров. Он, в свою очередь, делится на три диапазона:

    · УФ-A (315–400 нанометров) – наименее опасный для человеческого зрения.

    · УФ-B (280–315) – может вызывать ожоги роговицы (фотокератит) и конъюнктивы (оболочки, которая покрывает внутреннюю поверхность век, она поддерживает слёзную пленку), способствовать развитию катаракты и макулодистрофии.

    · УФ-C (100–280) – самый опасный. К счастью, большая его часть поглощается атмосферой Земли.

    Опасность ультрафиолета

    УФ-лучи невидимы, но они несут гораздо больше энергии, чем видимый свет. Попадая в глаза, они проникают сквозь роговицу и хрусталик, достигая сетчатки – самого чувствительного элемента органа зрения. Там они передают свою энергию молекулам тканей, что может привести к их повреждению.

    · УФ-излучение имеет свойство накапливаться на протяжении всей жизни. Уже к 18 годам жители России исчерпывают безопасную дозу накопленного УФ-излучения. Причем речь идет не о жителях залитого солнечным светом юга нашей страны.

    · Повреждение хрусталика: «лишний» ультрафиолет может привести к образованию катаракты (помутнение хрусталика).

    · Повреждение сетчатки: УФ-излучение негативно влияет на макулярную зону, которая отвечает за остроту зрения. Оно провоцирует преждевременное развитие макулодистрофий – группы болезней, обычно вызванных возрастом, которые приводят к нарушению центрального зрения.

    · Региональные особенности: у жителей южных регионов, где солнце более активно, возрастные макулодистрофии развиваются раньше.

    · Снежная офтальмия – ожог конъюнктивы и роговицы. В горах опасен не только мороз, но и УФ-лучи, множество раз отраженные от снега и льда.

    Какие стекла очков от солнца выбрать?

    Существует два основных вида солнцезащитных очков в зависимости от типа защиты от излучения.

    Сам материал является защитным

    Чаще всего используются поликарбонат или трайвекс. Полимерные линзы значительно легче стеклянных, что обеспечивает комфорт при ношении. Устойчивы к ударам и царапинам, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни.

    УФ-блок создает антиультрафиолетовое покрытие

    Обычно в таких случаях сами линзы изготовлены из стекла или пластика CR-39, пропускающих УФ-излучение.

    Производство очков со специальным покрытием обходится дороже, поэтому более распространенным предложением для покупателей станут линзы из полимерных материалов.

    К тому же очки со стеклянными линзами считаются более травмоопасными. Они тяжелы и могут давить на переносицу. Потому и распространены они куда меньше.

    Как работает солнцезащита?

    Ультрафиолет, попадая на линзу, запускает фотохимические реакции в пластике, а в глаза попадает только безвредный для зрения видимый свет. Вот и весь секрет.

    Какие солнцезащитные очки выбрать?

    Независимо от типа, при их выборе нужно обращать внимание на маркировку UV 400, которая свидетельствует о блокировке ими 99–100% УФ-излучения A и B, что обеспечивает надежную защиту.

    Цвет глаз и чувствительность к ультрафиолету

    Уязвимы к солнечному излучению глаза любого цвета, но кареглазые, как правило, меньше подвержены его негативному воздействию. Это связано с меланином – пигментом, содержащимся в сетчатке.

    Меланин поглощает световые лучи, не позволяя ему отражаться и рассеиваться, что обеспечивает четкость изображения.

    В светлых глазах, например, голубых или серых, пигмента меланина меньше, поэтому их сетчатка более чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

    Чем темнее, тем лучше?

    Это распространенный миф. В действительности же степень затемнения не имеет прямого отношения к УФ-защите: черные солнцезащитные очки или абсолютно прозрачные – неважно. Способность этого аксессуара блокировать 99% УФ-излучения достигается за счет специального покрытия или состава линз.

    Преимущество темных солнцезащитных очков связано, пожалуй, только с более высокой степенью комфорта. И то, это вопрос индивидуальных предпочтений.

    Важный момент: если вы носите темные очки без УФ-защиты, зрачок в условиях недостаточной освещенности расширяется. Это приводит к тому, что в глаза попадает больше УФ-излучения, чем без очков. Будьте внимательны при покупке солнцезащитных очков: они должны иметь ультрафиолетовый блок. Скорее всего, в сверхэкономичном ценовом сегменте в неспециализированных магазинах не удастся найти качественный товар, от которого будет практическая польза для здоровья.

    Что такое поляризация?

    Этот термин слышали многие, однако не все до конца понимают, что это такое и чем такие очки отличаются от обычных.

    Главная особенность поляризованных очков – это специальная пленка в линзе. Она блокирует горизонтально поляризованный свет, который и является главной причиной слепящих бликов, возникающих в результате отражения солнечных лучей от горизонтальных поверхностей – воды, асфальта, снега. Отраженный свет поляризуется – его колебания происходят в одной плоскости. Пленка блокирует эти горизонтальные колебания, делая изображение более четким, контрастным и комфортным для восприятия.

    Плюсы поляризованных очков:

    · Устранение слепящих бликов. Поляризованные очки значительно снижают интенсивность бликов, делая вождение, отдых на природе и другие занятия на солнце более комфортными.

    · Улучшение цветопередачи. За счет блокировки горизонтально поляризованного света цвета становятся более насыщенными, яркими и реалистичными.

    · Снижение нагрузки на глаза, меньше утомляемость в условиях яркого освещения.

    Как проверить, что очки поляризованные? В оптике вам могут провести специальный тест, что позволит наглядно убедиться в разнице изображений поляризованных и обычных очков.

    Они всегда имеют защиту от УФ. При этом степень затемнения может быть любой, на эффективность защиты от излучения и бликов это не влияет.

    Когда солнечные очки особенно нужны?

    Широко распространен миф о том, что защита от ультрафиолета нужна только днем. В действительности же наиболее опасным оказывается утренний и вечерний солнечный свет: в это время дня Солнце находится ближе к горизонту, и его лучи попадают в глаза под прямым углом. Прямые лучи несут в себе максимальное количество излучения.

    В зените же Солнце находится высоко, и его лучи падают на землю под большим углом. Большая часть УФ-излучения отражается от различных поверхностей, становясь менее опасным.

    Офтальмологи рекомендуют тем, кто любит встречать рассвет или наслаждаться закатом, не забывать об обязательности УФ-блока.

    Модные тренды 2024 года в солнцезащитных очках

    Рассказываем о практической пользе солнцезащитных очков и забываем, что это не только элемент защиты, но и модный аксессуар. Дизайнеры предлагают множество стильных вариантов, которые помогут создать яркий образ и защитить свое зрение.

    Солнцезащитные очки для мужчин:

    · Панорамные. Универсальный стиль. Подойдут как к спортивным, так и к классическим образам. Широкие линзы обеспечивают надежную защиту от ультрафиолета. В тренде модели с зеркальными линзами, оправой из прозрачного пластика или металла.

    · Очки в пол-лица станут ярким акцентом в образе и привлекут внимание окружающих. С формами и цветами можно экспериментировать, но вряд ли эта модель подойдет людям с овальным или вытянутым лицом.

    · Тонкие очки – стиль 90-х, практически невесомые и не создают дискомфорта при ношении. Подходят для разных форм лица, универсальный вариант.

    · Авиаторы – нестареющая классика, всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Сегодня можно найти модели в тонкой металлической оправе с цветными или зеркальными линзами. Беспроигрышный вариант, который подойдет к любой форме лица.

    ·  Вайфареры пользуются большой популярностью. Актуальны модели со скругленными или квадратными оправами, с цветными или прозрачными линзами.

    · Эффектные очки с цветными линзами сделают мир вокруг более ярким и позитивным. Желтый, зеленый, оранжевый – вариантов множество! Можно выбрать свой цвет.

    · Ретро в круглой оправе – модный тренд, вернувшийся из прошлого. Они создают загадочный и богемный образ. Могут не подойти людям с круглой или квадратной формой лица.

    · Геометрия в тренде: прямоугольная оправа ассоциируются с деловым стилем и серьезным отношением к жизни. Хорошо смотрятся на людях с любой формой лица.

    · Прозрачная оправа. Они не привлекают к себе лишнего внимания, подходят к любому образу. Практически не искажают черты лица.

    Солнцезащитные очки для женщин:

    · Авиаторы – трендовая модель как для мужчин, так и для женщин. Можно найти модели в тонкой металлической оправе, массивные, из разных материалов, с цветными или зеркальными линзами.

    · Овальные. Такая форма выглядит стильно и утонченно. Подходят женщинам с любой формой лица.

    · Clubmaster (клабмастеры) – одна из наиболее популярных моделей в ретростиле. Имеет утолщенный верхний ободок, проходящий вдоль линии бровей. Тонкий нижний ободок незаметен, а иногда и вовсе отсутствует. Несколько лет назад аналогичные модели называли «броулайнеры», теперь они снова актуальны.

    · Футуристические – в стиле Sci-Fi с яркой металлической оправой, узкие и вытянутые. Станут ярким акцентом образа.

    · Спортивные – практичные и стильные. Можно сочетать как с повседневной, так и с более нарядной одеждой.

    · Оверсайз. Модный тренд для тех, кто не боится быть в центре внимания. Большие, выпуклые линзы и широкая оправа создают эффектный контраст. Добавить экстравагантности помогут яркие цвета и необычные формы – например, квадратные.

    · Цветные очки в 2024 году особенно актуальны. По словам стилистов, самый популярный цвет линз сейчас – голубой, но подходят они далеко не всем. Рекомендуется подбирать к одежде.

    Какие солнцезащитные очки выбрать ребенку?

    Детский зрачок шире, чем у взрослых, поэтому дети в большей степени подвержены влиянию ультрафиолетового излучения на зрение. А ведь УФ-излучение, как мы уже знаем, накапливается в глазах на протяжении всей жизни. Без солнцезащитных очков уже к совершеннолетию ребенок может получить всю допустимую дозу. Рекомендуется оттягивать этот момент как можно дольше – хотя бы до 30–35 лет.

    При выборе детских солнцезащитных очков следует руководствоваться следующими критериями:

    Защита от УФ-излучения

    Самое главное – это наличие маркировки UV 400. Она означает, что данные линзы обеспечивают надежную защиту, блокируя 99–100% УФ-излучения A и B.

    Не экономьте на детских очках. Качественный товар прослужит долго и надежно защитит зрение вашего ребенка.

    Не стоит полагаться на цвет линз. Степень затемнения не всегда связана с УФ-защитой.

    Размер и форма

    Очки должны хорошо сидеть на ребенке, не спадать и не давить.

    Обратите внимание на ширину оправы. Она должна быть немного шире лица ребенка.

    Носовые упоры должны быть мягкими и силиконовыми, чтобы не натирать переносицу.

    Заушники должны быть достаточно длинными, чтобы они не спадали с головы.

    Материал

    Для детей лучше всего подходят очки из поликарбоната или трайвекса. Эти материалы прочные, легкие и безопасны при падении. Избегайте стеклянных линз, так как они могут разбиться и поранить ребенка.

    Дополнительные функции

    Некоторые детские модели имеют поляризованные линзы. Они блокируют блики от горизонтальных поверхностей, делая изображение более четким.

    Возьмите ребенка с собой, когда будете выбирать модель. Дайте ему возможность померить разные оправы и выбрать те, которые ему больше всего нравятся. Расскажите ребенку о том, как важно беречь глаза от солнца. Регулярно проверяйте зрение ребенка у офтальмолога.

    Также не забывайте использовать для защиты ребенка от солнца головной убор (панамы, бейсболки, шляпы).

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