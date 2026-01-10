Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских БПЛА за семь часов

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве уточнили, что с 09:00 до 16:00 по московскому времени беспилотники самолетного типа были перехвачены в пределах сразу нескольких областей и над акваторией Каспийского моря, передает ТАСС.

В частности, над Ростовской областью было уничтожено 10 беспилотников, еще семь – над Каспийским морем. Кроме того, по четыре аппарата сбиты в Волгоградской и Астраханской областях, по три – над Калмыкией и Краснодарским краем, два – над Белгородской областью.

В субботу в Минобороны сообщили, что в течение двух часов российская система ПВО ликвидировала восемь украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым, Костромскую область и Адыгею.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА в четырех регионах России.