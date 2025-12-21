При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Полиция Самары начала поиски четырех пропавших детей из Безенчукского поселка
В Самарской области разыскивают четверых детей, трех девочек и одного мальчика, которые вечером не вернулись домой после совместной прогулки, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Полиция Самарской области ведет поиски четырех детей, исчезнувших в поселке Безенчук, сообщает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, вечером 20 декабря дети ушли гулять и не вернулись домой. В числе пропавших – мальчик десяти лет и три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, уточнили в ведомстве.
«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», заявили в ГУ МВД по Самарской области.
В поисках задействованы все сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району. Следователи опрашивают очевидцев и круг общения детей. Поддержку в поиске оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Детей ищут на пересеченной местности, во дворах, ближайших селах, а также в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Полиция распространила ориентировки с подробным описанием примет и одежды каждого ребенка.
