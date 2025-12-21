Полиция Самары начала поиски четырех пропавших детей из Безенчукского поселка

Tекст: Елизавета Шишкова

Полиция Самарской области ведет поиски четырех детей, исчезнувших в поселке Безенчук, сообщает РИА «Новости». По данным регионального управления МВД, вечером 20 декабря дети ушли гулять и не вернулись домой. В числе пропавших – мальчик десяти лет и три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, уточнили в ведомстве.

«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20.30 часов 20 декабря не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», заявили в ГУ МВД по Самарской области.

В поисках задействованы все сотрудники отдела полиции по Безенчукскому району. Следователи опрашивают очевидцев и круг общения детей. Поддержку в поиске оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Детей ищут на пересеченной местности, во дворах, ближайших селах, а также в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Полиция распространила ориентировки с подробным описанием примет и одежды каждого ребенка.

