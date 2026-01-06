Умер венгерский режиссер Бела Тарр

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти Белы Тарра сообщила Ассоциация венгерских кинематографистов, передает ТАСС. Режиссер скончался после продолжительной и тяжелой болезни в возрасте 70 лет. Он родился в 1955 году в городе Печ, получил театральное образование и начал карьеру в кинематографе после окончания Будапештской академии искусства театра и кино.

С 1987 года Тарр сотрудничал с писателем Ласло Краснахоркаи, по чьим произведениям снял такие известные фильмы, как «Проклятие», «Сатанинское танго» и «Гармонии Веркмейстера». Его последняя работа – фильм «Туринская лошадь» – вышла в 2011 году и удостоилась «Серебряного медведя» на 61-м Берлинском кинофестивале.

С 1981 по 1990 год Тарр возглавлял киностудию Mafilm, затем руководил Ассоциацией венгерских кинематографистов, а позднее стал ее почетным директором. За вклад в искусство он был удостоен венгерских государственных наград и премии имени Лайоша Кошута. По оценке кинокритиков журнала Sight and Sound, Тарр входил в число лучших режиссеров мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни. Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович скончался в Киеве на 79-м году жизни.