Умер советский и украинский режиссер Криштофович
Советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович умер в Киеве на 79-м году жизни, сообщила национальная ассоциация кинематографистов страны.
В официальном посте организации говорится: «Грустная весть окутала нас невыразимым сожалением. Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича», передает РИА «Новости».
Криштофович был известен как автор десятков кинокартин, среди которых «Ребро Адама», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного». Помимо режиссуры, он иногда снимался сам, например, в картинах «Совесть», «Первое правило королевы» и «Сердце Бонивура».
За долгую карьеру Криштофович снискал признание зрителей и коллег своими трогательными и ироничными произведениями, а его фильмы часто отмечались наградами и участвовали в престижных киносмотрах.