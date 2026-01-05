Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранение при атаке дрона в Судже
В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже», – сообщил Хинштейн в Telegram.
В результате атаки у священнослужителя диагностировали слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Хинштейн отметил, что Шестопалов хорошо известен в регионе: в августе он укрывал и вывозил местных жителей, позже организовывал доставку и выдачу гуманитарной помощи, продолжая ездить в приграничные районы с волонтерскими и духовными миссиями.
Прошлой весной Шестопалов уже получал ранение при такой поездке. Несмотря на неоднократные просьбы воздержаться от опасных выездов, он продолжает помогать людям на границе. «Батюшку не переделать. Дай Бог, чтобы он скорее встал на ноги!» – заявил Хинштейн.
