Суд приостановил иск «Калашникова» о взыскании 35 млн рублей
Арбитражный суд приостановил рассмотрение иска концерна «Калашников» о взыскании более 35 млн рублей, связанного с делом о хищениях при поставках фальсифицированных деталей для гособоронзаказа, сообщил участник процесса.
Источник сообщил, что представители концерна обратились в суд с просьбой приостановить производство по делу до завершения расследования уголовного дела в отношении трех фигурантов, передает ТАСС.
По информации участника процесса, концерн подал два иска по этим эпизодам. С начала расследования сумма ущерба, по данным концерна, увеличилась с 35 млн до 37,7 млн рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденев, превышает 35 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал запрет определенных действий обвиняемому по делу о поставках некачественных деталей концерну «Калашников».
Следователи ранее провели очные ставки по этому делу.