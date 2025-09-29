Кировская область показала в Минске гигантского аниматронного динозавра

В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.5 комментариев
Уникальные фигуры динозавров и драконов, произведенные в Кировской области, вызвали интерес на международной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске.
Кировская область представила на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске уникальную для России продукцию – аниматронные и статичные фигуры динозавров и драконов, передает ТАСС.
Демонстрируя двухметрового динозавра, представитель компании заявила: «На рынке больше никто такие гигантские фигуры не делает».
Компания утверждает, что остается единственным в России производителем аниматронных и статичных фигур динозавров, драконов и персонажей из сказок, используя стеклопластик и силикон.
Основные клиенты находятся в России, однако продукция также поступает в Белоруссию, Казахстан и ОАЭ. В производстве используют российское и китайское сырье.
Организаторы отметили, что выставка впервые прошла в Минске, став третьей выездной площадкой – ранее «Иннопром» проводился в Ташкенте и Казахстане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске впервые представят систему радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС13Д», способную нейтрализовать целые группы беспилотников.
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.