Кировская область показала в Минске гигантского аниматронного динозавра

Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах при помощи каруселей

Tекст: Ольга Иванова

Президент Молдавии Майя Санду заявила о случаях фальсификаций на парламентских выборах, которые были организованы с помощью так называемых каруселей, передает ТАСС. В специальном обращении к гражданам, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ), Санду рассказала о выявленных нарушениях.

«Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», – заявила президент. По ее словам, власти принимают меры для предотвращения подобных нарушений и призывают граждан проявлять бдительность.

Санду подчеркнула, что обеспечение прозрачности и честности выборов является приоритетом для ее администрации. Она также сообщила, что все факты нарушений будут тщательно расследованы компетентными органами.

