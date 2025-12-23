Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

Tекст: Катерина Туманова

По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

«Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

