В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

Tекст: Анастасия Куликова

«На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

«Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

«К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.