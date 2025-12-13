Росавиация начала разработку терминалов для интернета на самолетах

Tекст: Денис Тельманов

Разработка оснащения российских самолетов терминалами для предоставления интернета ведется с участием Росавиации и отечественных производителей, передает ТАСС.

Руководитель ведомства Дмитрий Ядров отметил, что данная задача решается в рамках проекта запуска низкоорбитальной спутниковой группировки.

«В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», – отметил Ядров.

По его словам, при реализации проекта особое внимание уделяется вопросам сертификации, так как терминалы должны соответствовать определенным требованиям, а конструкция самолетов может быть доработана для их интеграции.

Ядров также добавил, что вопрос бесплатного предоставления интернета требует отдельного коммерческого расчета.

В «Бюро 1440» рассказали, что ведут разработку авиационного абонентского терминала для обеспечения доступа к спутниковому интернету на борту. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом» для развития цифровых сервисов и привлекла крупнейших российских производителей самолетов для работы над интеграцией терминала в бортовые системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют обеспечить доступ к 5G и спутниковому интернету на борту российских самолетов с 2027 года.

