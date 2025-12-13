Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.11 комментариев
Росавиация начала разработку терминалов для интернета на самолетах
В России рассматривается внедрение специальных терминалов для обеспечения доступа к интернету на борту пассажирских самолетов с участием отечественных производителей.
Разработка оснащения российских самолетов терминалами для предоставления интернета ведется с участием Росавиации и отечественных производителей, передает ТАСС.
Руководитель ведомства Дмитрий Ядров отметил, что данная задача решается в рамках проекта запуска низкоорбитальной спутниковой группировки.
«В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят в конечном итоге предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», – отметил Ядров.
По его словам, при реализации проекта особое внимание уделяется вопросам сертификации, так как терминалы должны соответствовать определенным требованиям, а конструкция самолетов может быть доработана для их интеграции.
Ядров также добавил, что вопрос бесплатного предоставления интернета требует отдельного коммерческого расчета.
В «Бюро 1440» рассказали, что ведут разработку авиационного абонентского терминала для обеспечения доступа к спутниковому интернету на борту. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом» для развития цифровых сервисов и привлекла крупнейших российских производителей самолетов для работы над интеграцией терминала в бортовые системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют обеспечить доступ к 5G и спутниковому интернету на борту российских самолетов с 2027 года.
Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что появление беспилотных самолетов в мире в ближайшее время не ожидается, поэтому пассажиры могут летать спокойно.