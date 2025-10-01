Глава «Аэрофлота» пошутил о беспилотных гражданских самолетах

Tекст: Вера Басилая

«В ближайшее время беспилотных самолетов в коммерческой авиации не будет, поэтому можете летать спокойно», – сообщил Александровский, отметив, что пассажирам не стоит беспокоиться по этому поводу, передает ТАСС.

На том же форуме Александровский прокомментировал планы по внедрению интернета на борту самолетов компании. «Будет», – ответил он на прямой вопрос ведущего, подтвердив, что проект подключения интернета активно реализуется.

По его словам, авиационная отрасль сталкивается со значительно большими ограничениями и требованиями безопасности в сравнении с наземными сервисами, что усложняет и удлиняет процесс сертификации новых технологий.

Ранее в Министерстве транспорта уточняли, что интернет в самолетах российских авиакомпаний появится не ранее 2027 года из-за длительных процедур сертификации. В прошлом году «Аэрофлот» и РЖД подписали соглашение с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» о сотрудничестве по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки.

Гендиректор «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов отмечал, что сервис интернет-доступа для пассажиров российских самолетов может быть развернут в 2027–2028 годах после запуска спутниковой группировки. Александровский также подчеркивал, что «Аэрофлот» рассчитывает на появление бесплатного Wi-Fi в своих самолетах именно в этот период.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о создании совместной с Минобороны рабочей группы для проработки вопроса использования «золотого диапазона» частот 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G.

Доступ к 5G и спутниковому интернету на борту российских самолетов планируют обеспечить с 2027 года после развертывания новой орбитальной спутниковой группировки.

Специальный сервис, позволяющий пассажирам российских самолетов выходить в интернет, может появиться в 2027–2028 годах.