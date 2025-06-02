  • Новость часаВ центре Брянска появился мемориал в память о погибших при крушении поезда
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    Победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза
    Водитель фуры рассказал, как забрасывал камнями дроны в Иркутской области
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    8 комментариев
    2 июня 2025, 14:19 • Новости дня

    Назван год появления интернета в пассажирских самолетах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажиры российских самолетов смогут воспользоваться интернетом благодаря спутниковой группировке, развертывание которой планируют завершить к 2027 году.

    Сервис, позволяющий пассажирам российских самолетов выходить в интернет, может появиться в 2027–2028 годах, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

    «По текущим графикам, когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», – заявил Агафонов. Он уточнил, что речь идет о российских самолетах, а спрос на услугу остается очень высоким.

    Агафонов добавил, что около 67% пассажиров по мировым и российским опросам считают наличие интернета на борту критически важным. Полное развертывание спутниковой группировки запланировано на 2027 год.

    1 июня 2025, 16:50 • Новости дня
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    Военный корреспондент Даниил Безсонов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где запечатлены жители Иркутской области, пытавшиеся остановить вылет вражеских ударных дронов. По словам корреспондента, мужчины заметили, что дроны вылетают из контейнера, установленного на прицепе фуры.

    Безсонов отметил: «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно, они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили. Просто красавчики».

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

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    1 июня 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы были подготовлены в России

    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество пунктов проверки, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов, чтобы предотвратить атаки БПЛА из фур, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в пяти российских регионах.

    «О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили. Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

    «В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

    «Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

    «В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в посте.

    В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

    «Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 18:52 • Новости дня
    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена
    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена
    @ Vannicelli Grilotti/KEystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена.

    Палата представителей Конгресса США установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени бывшего президента Джо Байдена, сообщил глава комитета по надзору Джеймс Комер, передает РИА «Новости».

    «Мы установили четырех сотрудников Белого дома, которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали «пуск» и получали подпись Джо Байдена», – заявил он Fox News.

    По словам Комера, конгрессмены планируют выяснить, кто наделил этих работников правом подписывать президентские документы, а также как именно проходил процесс подписания таких бумаг, включая помилования и исполнительные указы.

    В марте президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке.

    Коментарии (8)
    1 июня 2025, 18:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.

    Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.

    Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

    Коментарии (73)
    2 июня 2025, 10:12 • Новости дня
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывчатку заложили за сутки до происшествия в Брянской области на двух участках железной дороги и опорах моста, ее общий вес составил четыре килограмма, сообщили Telegram-каналы.

    Сообщается, что неизвестные лица установили четыре взрывных устройства на мосту в Брянской области. Общий вес взрывчатки составил четыре килограмма, однако тип устройств пока не определен. Взрывные устройства были размещены на двух участках железнодорожного полотна и на опорах моста, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Отмечается, что взрывчатку заложили 31 мая, за день до инцидента. 30 мая специалисты обследовали мост и не выявили посторонних предметов. Данные обстоятельства указывают на то, что подготовка к подрыву велась тщательно и заранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста. Обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    По последним данным, число пострадавших при взрыве моста в Брянской области достигло 97 человек.

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    2 июня 2025, 11:27 • Новости дня
    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне

    В Норвегии предупредили об угрозе ядерной войны из-за нападения Украины на аэродромы в России

    Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне
    @ Public domain

    Tекст: Ольга Иванова

    Удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины, назван экспертами существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

    Как сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), «внезапная атака по российским стратегическим бомбардировщикам – это огромная эскалация, которая делает НАТО и Россию на шаг ближе к ядерной войне», передает Lenta.Ru.

    Дизен считает, что подобные действия приведут к резкому росту напряженности между Россией и странами Североатлантического альянса, что может спровоцировать ядерное противостояние.

    Профессор также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом связаться с Владимиром Путиным для предотвращения эскалации.

    Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.

    Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.

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    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

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    2 июня 2025, 00:27 • Новости дня
    На выборах президента Польши произошла смена фаворита

    Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов, согласно данным late poll

    Tекст: Ирма Каплан

    На выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий с 50,7% побеждает, сообщает телеканал TVP Info.

    «По данным опроса, проведенного Ipsos для TVP, Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов. Это намного больше, чем показал экзитпол (49,6%), так что на данный момент он является президентом», – говорится в сообщении TVP Info.

    Статистическая погрешность в случае поздних опросов снижается до одного процентного пункта, что допускает вероятность еще одной смены лидера, добавили на телеканале.

    Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше участвовали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным экзитполов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский опередил Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, получив большинство голосов избирателей.


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    2 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Назван победитель выборов президента Польши

    Во втором туре выборов президента Польши победил оппозиционер Навроцкий

    Назван победитель выборов президента Польши
    @ Jakub Porzycki/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши по итогам второго тура выборов, набрав 50,89% голосов.

    После подсчета 100% бюллетеней, Навроцкий получил 50,89% голосов, передает РИА «Новости». Он был официально избран президентом страны во втором туре голосования, опередив кандидата от правящей «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского, который набрал 49,11%. За Навроцкого проголосовало 10 606 877 избирателей, за Тшасковского – 10 237 286.

    В ходе голосования было признано недействительными 189 294 бюллетеня: более 100 тыс. избирателей отметили обоих кандидатов, а около 87 тысяч не выбрали ни одного. Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», показал лучшие результаты в восточных регионах Польши, включая Подкарпатское, Люблинское, Подляское и Свентокшиское воеводства. Тшасковский лидировал в западных воеводствах – Поморском, Западно-Поморском и Любуском.

    В родном Гданьске Навроцкий набрал менее 30% голосов, тогда как Тшасковский в своей родной Варшаве получил 68,21%. В ближайшее время Государственная избирательная комиссия Польши проведет пресс-конференцию по итогам выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Навроцкий в ночь на 2 июня значительно опередил соперника по итогам второго тура президентских выборов в Польше, показывали данные late poll.

    При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Но позднее на выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий обошел Тшасковского.

    Коментарии (9)
    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил, что сложил с себя полномочия и подал рапорт об отставке.

    О решении подать в отставку командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости». В публикации Драпатый заявил: «Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины».

    В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего сухопутными войсками.

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    2 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время видеозаявления сообщил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, при этом использовали 117 беспилотников.

    Владимир Зеленский в видеообращении взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов и назвал Службу безопасности Украины (СБУ) во главе с Василием Малюком организатором атаки, передает Lenta.Ru.

    Зеленский сообщил, что подготовка к операции шла более полутора лет. По его словам, в атаке было задействовано 117 беспилотников, а операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Атака произошла в воскресенье, 1 июня. Дроны ВСУ нанесли удары по целям в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом впервые под удар попал регион Сибири. Дроны доставляли в регионы на фурах, откуда они взлетали.

    Эксперты считают, что управлением беспилотников занимались с территории Украины.

    Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.

    Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.

    Коментарии (24)
    2 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур

    Водители фур рассказали о запуске дронов ВСУ по аэродромам России

    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур
    @ t.me/kobzevii

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Водители нескольких фур рассказали, что получали указания о местах остановок по пути в разные регионы, после чего из их машин запускались дроны.

    Следователи допросили водителей большегрузных автомобилей, из которых совершались запуски дронов Вооруженных сил Украины, передает Lenta.ru.

    Один из водителей, 55-летний житель Челябинска, заявил: «Мне поступали указания, где и когда делать остановки, и финальная остановка была у заправки около военного аэродрома». Владелец его фуры – 37-летний Артем, получивший заказ от предпринимателя из Мурманской области организовать перевозку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.

    Похожую историю поведал 61-летний водитель другой фуры, которая также принадлежит Артему. Его груз направлялся в Иркутскую область, а запуск дронов случился у кафе в Усолье-Сибирском. Показания остальных водителей из Рязанской и Ивановской областей совпадают – все их машины были загружены в Челябинске и принадлежали одному владельцу.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    В Ивановской, Рязанской и Амурской областях силы ПВО отразили все атаки. Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    Массированную атаку Украины на гражданскую и военную инфраструктуру перед началом нового раунда переговоров эксперты предлагают воспринимать как попытку Киева поднять ставки.

    Коментарии (9)
    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится быть уничтоженным украинскими националистами

    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    Коментарии (3)
    1 июня 2025, 17:11 • Новости дня
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    @ Владислав Демьяненко/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по городу Краснодону в ЛНР ракетами Storm Shadow, пострадали несколько человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ ударили по промышленной зоне ракетами Storm Shadow, также повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке в ДНР, повреждения получили Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома.

    Коментарии (4)
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