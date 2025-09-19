Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.0 комментариев
Шадаев сообщил о создании рабочей группы с Минобороны по использованию 5G
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о создании совместной с Минобороны России рабочей группы для проработки вопроса использования так называемого «золотого диапазона» частот 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G.
Минцифры и Минобороны России создают рабочую группу для обсуждения возможности использования так называемого «золотого диапазона» частот для сетей 5G, передает РИА «Новости».
Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что речь идет о полосе 3,4-3,8 ГГц, которая считается оптимальной для высокоскоростной передачи данных, однако сейчас занята различными пользователями, включая спецслужбы. Работа группы организована по поручению президента, обсуждение этого вопроса ведется уже долгое время.
Шадаев сообщил, что к концу года планируется определить условия и необходимый объем финансирования для высвобождения («конверсии») этих частот, если техническая возможность подтвердится. По его словам, речь идет о детальной проработке всех аспектов технической реализации и финансовых затрат.
Ранее Минцифры уже возобновило обсуждение использования «золотого диапазона». В июне Шадаев отмечал, что допускал возможность внедрения 5G на этих частотах в отдельных регионах, особенно в городах, удаленных от центра.
Победители аукциона на лицензии для строительства сетей 5G должны будут соблюдать график покрытия связью городов с населением более 1 млн человек и определенные требования по числу базовых станций.
Ранее сообщалось, что власти России проведут аукцион на две полосы частот для строительства сетей пятого поколения до конца 2025 года с суммарной стартовой стоимостью 47,4 млрд рублей.
Доступ к 5G и спутниковому интернету на борту российских самолетов планируют обеспечить с 2027 года после развертывания новой орбитальной спутниковой группировки.
Специальный сервис, позволяющий пассажирам российских самолетов выходить в интернет, может появиться в 2027–2028 годах.