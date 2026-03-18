Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.5 комментариев
Пушилин посетил освобожденный Димитров и наградил российских бойцов
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили освобожденный Димитров, где обсудили проблемы местных жителей и вручили государственные награды отличившимся военнослужащим двух бригад.
В ходе поездки состоялась беседа с горожанами, которые озвучили актуальные проблемы. Глава региона отметил, что этот перечень вопросов идентичен тем, с которыми власти сталкивались в других населенных пунктах. Все обращения приняты в работу для оказания дальнейшей поддержки гражданскому населению.
Также прошла встреча с бойцами 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 24-й бригадой спецназа, действующими на Красноармейском направлении. Военнослужащим вручили заслуженные государственные награды за освобождение территории республики.
Командиры подразделений доложили 27 декабря президенту Владимиру Путину о завершении разгрома ВСУ в Димитрове.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением этого населенного пункта.
Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы восстановления региона в ходе встречи с Денисом Пушилиным.