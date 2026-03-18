  Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Как перестраивается мировой энергетический рынок
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    В Грузии объявили общенациональный траур из-за смерти патриарха Илии II
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Президент Кубы пообещал США «непреодолимое сопротивление»
    Госдолг США пробил историческую отметку
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    18 марта 2026, 09:57 • Новости дня

    Пушилин посетил освобожденный Димитров и наградил российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили освобожденный Димитров, где обсудили проблемы местных жителей и вручили государственные награды отличившимся военнослужащим двух бригад.

    Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин посетили освобожденный Димитров, где остаются мирные жители. Людям оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава ДНР в Max.

    В ходе поездки состоялась беседа с горожанами, которые озвучили актуальные проблемы. Глава региона отметил, что этот перечень вопросов идентичен тем, с которыми власти сталкивались в других населенных пунктах. Все обращения приняты в работу для оказания дальнейшей поддержки гражданскому населению.

    Также прошла встреча с бойцами 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 24-й бригадой спецназа, действующими на Красноармейском направлении. Военнослужащим вручили заслуженные государственные награды за освобождение территории республики.

    Командиры подразделений доложили 27 декабря президенту Владимиру Путину о завершении разгрома ВСУ в Димитрове.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением этого населенного пункта.

    Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы восстановления региона в ходе встречи с Денисом Пушилиным.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

    При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    Политолог Данилин: Основным препятствием для украинского урегулирования остается позиция Киева и Европы

    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    17 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Отец семерых детей тайно уехал на СВО в 61 год

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина в возрасте 61 года, имеющий семерых детей и пятерых внуков, отправился втайне от семьи на СВО, чтобы работать поваром.

    Отец семерых детей из России в возрасте 61 года тайно ушёл на спецоперацию на Украине, сообщает RT.

    Мужчина с позывным Марсель служит на фронте с 2023 года и сейчас у него уже восьмой контракт. До этого ему несколько раз отказывали из-за возраста, но он был настойчив.

    Семье о своём решении он не сообщил, просто сел в автобус и уехал. «Конечно, был шок большой. Но они потом все поняли. Находясь здесь, я чувствую, как дети мной гордятся», – рассказал Марсель журналистам.

    На фронте мужчина трудится поваром и считает своей задачей поддерживать бойцов. Он вспомнил историю друга из Петербурга, которого накормил перед боем, а через два дня тот погиб. После этой трагедии Марсель пообещал себе кормить бойцов в любое время суток.

    У Марселя семеро детей и пятеро внуков, вскоре родится шестой. По его словам, сейчас семья поддерживает его, а дети испытывают гордость за поступок отца.

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетной семьи, приведя в пример Героя России Очир-Горяева как отца четверых детей.


    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Володин: Путин делал все, чтобы предотвратить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Владимир Путин предпринимал все возможные меры для предотвращения конфликта на Украине.

    Володин на выставке, посвященной 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-й годовщине войск правопорядка, подчеркнул, что Владимир Путин предпринимал все возможные шаги для предотвращения военного конфликта на Украине. По его словам, к возникновению боевых действий привели действия лидеров США, Британии, Франции и Германии, передает РИА «Новости».

    Володин заявил: «Наш президент делал все для того, чтобы этого не допустить». Он также обвинил НАТО и зарубежные государства в финансировании военных действий на Украине, отметив, что Россия не только сопротивляется, но и ведет наступление.

    Председатель Госдумы добавил, что, по его мнению, ответственность за кровопролитие несут западные лидеры и «киевский преступный режим», а местное население стало заложником ситуации. Володин выразил уверенность в победе России и пообещал поддержку военнослужащим Росгвардии и Вооруженных сил.

    В ходе выставки директор Росгвардии Виктор Золотов поблагодарил депутатов и руководство Госдумы за законы, которые позволяют национальной гвардии эффективно реагировать на современные вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне за четыре года заметно сплотились вокруг Владимира Путина на фоне спецоперации.

    17 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Шойгу сообщил о попытках диверсий 56 стран против России

    Шойгу сообщил о действиях 56 стран против российской критической инфраструктуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что западные спецслужбы создали множество инструментов для диверсий на важных объектах России.

    Россия сталкивается с координированным противодействием со стороны 56 стран, которые пытаются организовать диверсии и террористические акты на объектах критической инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, западные спецслужбы создали значительное количество механизмов и инструментов для проведения подобных атак, передает ТАСС.

    Выступая на совещании в Уральском федеральном округе, Шойгу заявил: «Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры». Он отметил, что за последнее время этим структурам удалось разработать множество новых подходов к осуществлению подобных актов.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что России необходимо отвечать на эти угрозы «высочайшей организованностью и исполнительской дисциплиной». На встрече в Екатеринбурге Шойгу предложил детально обсудить эффективность действующих мер защиты и определить, какие дополнительные шаги следует предпринять для повышения безопасности ключевых объектов страны.

    Ранее во вторник Шойгу заявил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев. Он также отметил, что Урал теперь находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией.


    17 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС Росси поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 421 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 124 415 беспилотников, 652 ЗРК, 28 305 танков и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 043 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    17 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    Умер пострадавший при ударе ВСУ по автосервису в Курске

    Скончался раненный при ударе ВСУ по автосервису в Курске мужчина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Курска, получивший тяжелые ранения в результате удара ВСУ по городскому автосервису, скончался после более двух недель в больнице от полученных ран, сообщили власти региона.

    Житель Курска, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины 27 февраля, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Мужчине 51 год, его звали Александр. Он родился и жил в Курске, после школы окончил училище по специальности телемастер, а затем работал водителем.

    В день удара по Курску Александр находился в автосервисе. Из-за серьезных травм его экстренно перевезли в федеральную клинику в Москве, где врачи более двух недель боролись за его жизнь. Однако, по словам Хинштейна, травмы оказались слишком тяжелыми.

    Губернатор выразил соболезнования семье погибшего: «Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Это ужасная трагедия. Мы будем рядом и обязательно окажем всю необходимую поддержку семье – уже дал все поручения». Администрация Курска поможет с организацией похорон, а родные погибшего получат все предусмотренные выплаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 февраля беспилотник ВСУ атаковал автосервис в Сеймском округе Курска, в результате чего погиб один человек и еще трое мужчин получили осколочные ранения.

    В тот же день в Беловском районе Курской области беспилотник ударил по объекту энергетики, что привело к гибели добровольца и ранениям двух сотрудников энергослужбы.

    И тогда же Хинштейн опроверг сообщения о многочисленных пострадавших и погибших при атаках беспилотников в Курске.

    18 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Сапер раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

    Сапер «Локи» раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные приспособили пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые неэффективны, рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    Бойцы ВСУ приспособили обычные пластиковые шприцы для конструирования мин, оснащенных ударным датчиком, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    «Шприц противник использует как ударный датчик... Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например», – отметил военнослужащий.

    По словам специалиста, такие ловушки малоэффективны из-за небольшой площади нажатия. Для срабатывания механизма необходимо наступить точно на поршень либо сооружать дополнительные конструкции вроде досок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных боеприпасов от Минстратегпрома. Ранее на Украине изъяли дефектные снаряды после жалоб военных.

    18 марта 2026, 06:53 • Новости дня
    ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска спасли из Красноармейска порядка 200 мирных жителей, в том числе группу детей, беременную женщину и пенсионеров, рассказал Герой России, командир мотострелковой роты 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев.

    Коноплев рассказал, что около 200 мирных жителей были спасены российскими войсками из Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, среди эвакуированных оказались люди разных возрастов, включая пенсионеров, маленьких детей и несколько человек, которые не могли передвигаться самостоятельно. Коноплев отметил: «Вывели мы, наверное, своим подразделением около 200 человек мирных жителей, были разные возрастные категории – это как бабушки вплоть до того, что были несколько неходячих, так были и маленькие дети».

    Во время эвакуации военным также удалось спасти беременную женщину на девятом месяце, которую передали медикам. Командир подчеркнул, что операция прошла без происшествий по дороге, все эвакуированные находятся в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в полном контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего развития событий на фронте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые части, участвовавшие в освобождении города.

    17 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    Завершилась реконструкция Донецкого республиканского академического театра кукол

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецком академическом театре кукол завершили реконструкцию, в рамках которой обновили техническое оснащение и открыли постоянную экспозицию редких авторских кукол, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Реконструкция Донецкого республиканского академического театра кукол завершена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере Max. Он отметил, что преобразования в учреждениях культуры произвели сильное впечатление на жителей республики.

    Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил обновленный театр кукол. В рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» здесь установили новую звуковую и световую технику, а также приобрели реквизит для свежих постановок.

    В театре открылась постоянная экспозиция Бахрушинского театрального музея, созданная по федеральному проекту «Новый музей театра». Экспозиция которая более 140 редких предметов, среди которых авторские куклы с уникальными механизмами движения.

    Также делегация побывала в Донецком республиканском художественном музее, который ранее пострадал от обстрелов ВСУ. В музее отремонтировали холл и четыре зала, установили профессиональное освещение и оборудование для хранения и реставрации экспонатов. Сегодня коллекция музея насчитывает 17 тыс. работ, из которых 230 – оригиналы русских и европейских художников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года драматический театр Мариуполя открылся после масштабного восстановления. На церемонии присутствовали руководители ДНР и Петербурга.

    18 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    Ограничения на прием и выпуск самолетов в Калуге отменили

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа калужского аэропорта «Грабцево» возобновилась в штатном режиме после отмены временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропорту Калуги «Грабцево», сняты, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Росавиации. По информации ведомства, ограничения действовали с 22:58 вторника по московскому времени.

    «Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном сообщении Росавиации. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов в целях обеспечения безопасности.

    18 марта 2026, 07:28 • Новости дня
    Российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили создание полосы безопасности, освободив населенный пункт Сопычь в Сумской области.

    Штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои и продвигаться вглубь территории противника на двух направлениях, сообщил канал группировки в Max.

    Военнослужащим удалось освободить село Сопычь, выбив оттуда бойцов территориальной обороны, а общее продвижение на Сумском участке составило до 400 метров.

    В районе Храповщины огневым поражением была фактически уничтожена разведывательная рота 47-й бригады ВСУ, укомплектованная националистами с боевым опытом. Родственники погибших заявили о невозможности эвакуации тел, данные о потерях сообщил единственный выживший военнослужащий, находящийся в госпитале.

    Также вскрылись факты коррупции со стороны командира 43-й бригады Ярослава Лысенко, использовавшего обученных в странах НАТО солдат для личных нужд. Вместо участия в боевых действиях бойцы занимались ремонтом недвижимости родственников офицера в Черкассах и благоустройством его дачного участка.

    На Харьковском направлении российские силы продвинулись в районах Волчанских Хуторов и на Великобурлукском участке, улучшив тактическое положение. Суммарные потери украинской стороны за сутки превысили 210 человек, также уничтожено множество техники, включая американские бронемашины и артиллерийские системы.

    Ранее штурмовые группы на Сумском направлении продвинулись на 250 метров вглубь обороны противника. Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    18 марта 2026, 00:01 • Новости дня
    Казаки приняли участие в освобождении села Каленики в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы казачьей бригады имени М.И. Платова приняли участие в освобождении села Каленики в ДНР и уничтожили полевой склад ВСУ.

    Казаки 6-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И. Платова в составе группировки войск «Южная» приняли участие в освобождении села Каленики в Донецкой Народной Республике, сообщает «Российское казачество».

    По данным Минобороны, в ходе операции бойцы «Южной» группировки ликвидировали 200 военнослужащих ВСУ, а также уничтожили американский бронетранспортер, четыре артиллерийских орудия и 10 автомобилей противника.

    В результате действия российских войск, включая казаков, населенный пункт Каленики полностью взят под контроль. Особо отмечается, что казаки 6-ой бригады уничтожили крупный полевой склад ВСУ, что привело к дефициту снаряжения у противника.

    18 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Разведрота ВСУ утратила боеспособность в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделение 47-й механизированной бригады украинской армии прекратило существование после мощного огневого удара в районе населенного пункта Храповщина, сообщили в российских силовых структурах.

    О фактическом уничтожении формирования стало известно со слов единственного уцелевшего боевика, передает РИА «Новости». Родственники погибших разведчиков сообщают о невозможности вывезти тела убитых с поля боя.

    Представитель силовых структур заявил: «Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр ВСУ». Отмечается, что подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с большим боевым опытом.

    На этом участке фронта действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 270 военных, три бронемашины и 13 автомобилей.

    Российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Украинский беспилотник убил жителя Краснодара
    В результате ракетного удара в Тель-Авиве погибли два человека
    NYT: Трамп планирует захватить ядерное топливо Ирана
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Стубб заявил о признании де-факто территориальных потерь Украины
    Польша потребовала от Украины вернуть историческую реликвию
    Член СПЧ раскритиковала идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой

    «Мы должны нормализовать отношения с Россией, чтобы вернуть доступ к дешевой энергии – этого требует здравый смысл». Это заявил не венгерский премьер Виктор Орбан, которого часто называют «пророссийским», а глава правительства Бельгии Барт де Вевер. И у него с каждым днем все больше сторонников – все больше европейских лидеров выступают за восстановление полноценного диалога с Москвой. Толчком к этому стал кризис вокруг Ирана. Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

