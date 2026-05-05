Tекст: Дмитрий Зубарев

Заградительные отряды Вооружённых сил Украины открыли огонь по своим военным, чтобы не допустить их бегства из села Рясное в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. По словам собеседника агентства, «вражеские подразделения 119-й отдельной бригады теробороны, пытавшиеся сбежать из села Рясное, загнаны обратно на позиции заградительным огнем националистов 425-го отдельного штурмового полка».

По информации источников, подобная тактика применяется по всей линии соприкосновения. Украинские пленные неоднократно подтверждали действия таких заградительных отрядов, о чём также заявляли эксперты.

Основную часть личного состава на позициях составляют принудительно мобилизованные украинские солдаты, которые, согласно информации, деморализованы и зачастую отказываются выполнять приказы командования. Также отмечается, что присутствие заградотрядов осложняет эвакуацию сдавшихся украинских военных, делая этот процесс крайне опасным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что армия России начала бои за освобождение Рясного после установления контроля над Новодмитровкой в Сумской области.

В конце апреля заградотряды ВСУ наносили неизбирательные удары по селу Новодмитровка в Сумской области для остановки бегства с позиций экс-заключенных.



