При атаке ВСУ в Брянской области пострадали семь сотрудников «Мираторга»
В результате обстрела села Бровничи из систем залпового огня и последующей атаки дронов получили ранения семеро сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Атака на производственные помещения произошла в Климовском районе. Во время эвакуации раненых людей украинские военные попытались нанести повторный удар с помощью беспилотников.
«К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия. При эвакуации пострадавших укронацисты пытались повторно атаковать FPV – дронами. Бесчеловечность и терроризм – методы киевского режима«, – написал Богомаз в Max.
Все пострадавшие оперативно доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля при атаке украинского дрона на территорию агрохолдинга в селе Брахлов погиб один сотрудник предприятия. В марте двое работников компании получили ранения из-за удара беспилотников по поселку Сосница. В феврале еще один специалист организации скончался после налета дронов-камикадзе на село Бровничи.