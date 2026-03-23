Сотрудники «Мираторга» получили ранения при атаке дронов в Брянской области
Украинские беспилотники атаковали поселок Сосница в Брянской области, ранения получили двое работников агрохолдинга «Мираторг», сообщил глава региона Александр Богомаз.
Атака произошла в Севском районе, дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по территории предприятия, используя барражирующие боеприпасы, указал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранены два сотрудника предприятия «Мираторг», их доставили в медучреждение. Также повреждены два грузовых автомобиля.
Ранее при атаке дронов-камикадзе на село Курковичи в Брянской области получил ранения мирный житель. В поселке Рудач Суземского района при ударе по служебному автомобилю пострадали два работника газовой службы. В октябре 2025 года на территории комплекса «Мираторг» в селе Хоромное беспилотник ВСУ травмировал сотрудника предприятия.