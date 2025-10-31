Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Сотрудник «Мираторга» пострадал при атаке дрона ВСУ в Брянской области
В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Территория агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области подверглась атаке дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ »Мираторг« в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», – отметил Богомаз.
До этого украинский беспилотник нанес удар по свиноводческому комплексу «Мираторга» в Суджанском районе Курской области, что привело к осколочным ранениям у мужчины.
Беспилотник совершил атаку на дистрибьютерский центр «Мираторг» в Домодедовском районе, где погиб охранник и еще двое сотрудников получили ранения.