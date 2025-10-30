Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Сотрудник предприятия в Брянской области пострадал при атаке дронов ВСУ
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали предприятие «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области, пострадал сотрудник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления!» – сказано в посте.
Позднее губернатор сообщил о ликвидации силами ПВО пяти дронов ВСУ над регионом.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией.